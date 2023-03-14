https://sputnik-georgia.ru/20230314/flag-evrosoyuza-sozhgli-okolo-zdaniya-parlamenta-gruzii-275776023.html

Флаг Евросоюза сожгли около здания парламента Грузии

Флаг Евросоюза сожгли около здания парламента Грузии

Участники акции считают, что в стране должен висеть только один флаг – флаг Грузии 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T14:36+0400

2023-03-14T14:36+0400

2023-03-14T15:54+0400

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консервативное движение

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси сняли флаг Евросоюза у здания парламента, растоптали его, а затем сожгли.На акцию собрались сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" и созданной ими интернет-платформы "Альт-инфо". Среди призывов, звучащих от лидеров и участников партии, звучат призывы к властям отказаться от иностранного влияния на страну и сделать ставку на народ Грузии.После того, как флаг Евросоюза был сорван и сожжен, а на его место повесили грузинский флаг, на сцену поднялся священнослужитель и участники акции стали молиться.Один из организаторов акции – Константин Моргошия – поблагодарил участников, которые собрались, по его словам, спонтанно, по первому же призыву. "Нужно говорить не "Слава Украине", а "Слава Господу!", "Слава Грузии", – сказал Моргошия. Акция у здания парламента завершилась."Консерваторы" проводят акцию у здания парламента в Тбилиси>>Протестующие ранее выдвинули три требования к грузинским властям: освободить осужденных противников ЛГБТ, которые были задержаны, а затем осуждены после акции 5 июля 2021; наказать тех, кто пытался организовать госпереворот и кидал "коктейли Молотова" на акциях протеста против закона об иноагентах 7-9 марта; провести референдум по вопросу принятия закона об иноагентах.Участники акции собрались в 11 часов на площади Саакадзе и начали движение по проспекту Костава, затем Меликишвили к зданию законодательного органа.Участники акции-шествия скандировали "Грузия", "Да здравствует Грузия", "Грузия прежде всего", "Трусы, выходите".Зачем Грузии Россия, или Что лидеры "Консервативного движения" делают в Москве>>Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредители которой известны своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем. Новоизбранные лидеры "Консервативного движения" выразили готовность вести переговоры с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, акции, акция консервативного движения, консервативное движение