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Флаг Евросоюза сожгли около здания парламента Грузии
Флаг Евросоюза сожгли около здания парламента Грузии
Участники акции считают, что в стране должен висеть только один флаг – флаг Грузии 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T14:36+0400
2023-03-14T15:54+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси сняли флаг Евросоюза у здания парламента, растоптали его, а затем сожгли.На акцию собрались сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" и созданной ими интернет-платформы "Альт-инфо". Среди призывов, звучащих от лидеров и участников партии, звучат призывы к властям отказаться от иностранного влияния на страну и сделать ставку на народ Грузии.После того, как флаг Евросоюза был сорван и сожжен, а на его место повесили грузинский флаг, на сцену поднялся священнослужитель и участники акции стали молиться.Один из организаторов акции – Константин Моргошия – поблагодарил участников, которые собрались, по его словам, спонтанно, по первому же призыву. "Нужно говорить не "Слава Украине", а "Слава Господу!", "Слава Грузии", – сказал Моргошия. Акция у здания парламента завершилась."Консерваторы" проводят акцию у здания парламента в Тбилиси&gt;&gt;Протестующие ранее выдвинули три требования к грузинским властям: освободить осужденных противников ЛГБТ, которые были задержаны, а затем осуждены после акции 5 июля 2021; наказать тех, кто пытался организовать госпереворот и кидал "коктейли Молотова" на акциях протеста против закона об иноагентах 7-9 марта; провести референдум по вопросу принятия закона об иноагентах.Участники акции собрались в 11 часов на площади Саакадзе и начали движение по проспекту Костава, затем Меликишвили к зданию законодательного органа.Участники акции-шествия скандировали "Грузия", "Да здравствует Грузия", "Грузия прежде всего", "Трусы, выходите".Зачем Грузии Россия, или Что лидеры "Консервативного движения" делают в Москве&gt;&gt;Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредители которой известны своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем. Новоизбранные лидеры "Консервативного движения" выразили готовность вести переговоры с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, акции, акция консервативного движения, консервативное движение
грузия, новости, тбилиси, акции, акция консервативного движения, консервативное движение

Флаг Евросоюза сожгли около здания парламента Грузии

14:36 14.03.2023 (обновлено: 15:54 14.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников "Альтинфо" и "Консервативного движения" 14 марта 2023
Акция протеста сторонников Альтинфо и Консервативного движения 14 марта 2023 - Sputnik Грузия, 1920, 14.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Участники акции считают, что в стране должен висеть только один флаг – флаг Грузии
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Участники акции протеста на проспекте Руставели в центре Тбилиси сняли флаг Евросоюза у здания парламента, растоптали его, а затем сожгли.
На акцию собрались сторонники непарламентской партии "Консервативное движение" и созданной ими интернет-платформы "Альт-инфо". Среди призывов, звучащих от лидеров и участников партии, звучат призывы к властям отказаться от иностранного влияния на страну и сделать ставку на народ Грузии.

"В Грузии должен висеть только один флаг и это грузинский флаг, а не эта тряпка", – заявили организаторы акции.

После того, как флаг Евросоюза был сорван и сожжен, а на его место повесили грузинский флаг, на сцену поднялся священнослужитель и участники акции стали молиться.
Один из организаторов акции – Константин Моргошия – поблагодарил участников, которые собрались, по его словам, спонтанно, по первому же призыву.

"Нужно говорить не "Слава Украине", а "Слава Господу!", "Слава Грузии", – сказал Моргошия.

Акция у здания парламента завершилась.
"Консерваторы" проводят акцию у здания парламента в Тбилиси>>
Протестующие ранее выдвинули три требования к грузинским властям: освободить осужденных противников ЛГБТ, которые были задержаны, а затем осуждены после акции 5 июля 2021; наказать тех, кто пытался организовать госпереворот и кидал "коктейли Молотова" на акциях протеста против закона об иноагентах 7-9 марта; провести референдум по вопросу принятия закона об иноагентах.
Участники акции собрались в 11 часов на площади Саакадзе и начали движение по проспекту Костава, затем Меликишвили к зданию законодательного органа.
Участники акции-шествия скандировали "Грузия", "Да здравствует Грузия", "Грузия прежде всего", "Трусы, выходите".
Зачем Грузии Россия, или Что лидеры "Консервативного движения" делают в Москве>>
Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию. Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредители которой известны своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем. Новоизбранные лидеры "Консервативного движения" выразили готовность вести переговоры с Россией.
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