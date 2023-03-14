https://sputnik-georgia.ru/20230314/konservatory-trebuyut-referenduma-po-zakonu-ob-inoagentakh-v-gruzii-275774332.html

"Консерваторы" требуют референдума по закону об иноагентах в Грузии

"Консерваторы" требуют референдума по закону об иноагентах в Грузии

Организаторы акции выдвинули властям Грузии три требования 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T14:20+0400

2023-03-14T14:20+0400

2023-03-14T15:53+0400

грузия

новости

тбилиси

акции

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

консервативное движение

акция консервативного движения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/0e/275776457_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_77782c09ea91bbadbd99c68a00ea1973.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Участники акции протеста у здания парламента Грузии, сторонники непарламентской оппозиционной партии "Консервативного движения", выдвинули три требования к правительству страны. Первое – освободить осужденных противников ЛГБТ, которые были задержаны, а затем осуждены после акции 5 июля 2021; Второе – показательно наказать тех, кто устроил погромы на площади Руставели в центре Тбилиси во время акций 7-9 марта против закона об "иноагентах" и сжег машины; Третье – провести референдум по вопросу принятия закона об "иноагентах". Участники акции также заявили, что будут защищать крест Святой Нино, установленный около здания парламента в центре, который, по их словам, некоторые "бесы" назвали металлической конструкцией. Ранее, депутат парламента Грузии Хатуна Самнидзе, призывала убрать крест с территории, прилегающей к зданию парламента, и направила в мэрию запрос о законности нахождения конструкции на главном проспекте города."Консерваторы" проводят акцию у здания парламента в Тбилиси>>Участники акции собрались в 11 часов на площади Саакадзе и начали движение по проспекту Костава, затем Меликишвили к зданию законодательного органа.По словам одного из организаторов акции и лидера консервативного движения Зуры Махарадзе, на акциях 7-9 марта, которые были направлены против приняти закона об "иноагентах", звучали угрозы в адрес "консерваторов" и созданной ими интернет-платформы "Альт-инфо".Среди участников акции есть мужчины в рясах, предположительно, священнослужители. Участники акции-шествия скандируют "Грузия", "Да здравствует Грузия", "Грузия прежде всего", "Трусы, выходите".Кроме того, среди призывов, звучащих от лидеров и участников партии, звучат призывы к властям отказаться от иностранного влияния на страну и сделать ставку на народ Грузии.Зачем Грузии Россия, или Что лидеры "Консервативного движения" делают в Москве>>Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию.Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредители которой известны своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем.Новоизбранные лидеры "Консервативного движения" выразили готовность вести переговоры с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, акции, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, консервативное движение, акция консервативного движения