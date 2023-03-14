https://sputnik-georgia.ru/20230314/konservatory-trebuyut-referenduma-po-zakonu-ob-inoagentakh-v-gruzii-275774332.html
"Консерваторы" требуют референдума по закону об иноагентах в Грузии
"Консерваторы" требуют референдума по закону об иноагентах в Грузии
Организаторы акции выдвинули властям Грузии три требования 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T14:20+0400
2023-03-14T14:20+0400
2023-03-14T15:53+0400
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акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Участники акции протеста у здания парламента Грузии, сторонники непарламентской оппозиционной партии "Консервативного движения", выдвинули три требования к правительству страны. Первое – освободить осужденных противников ЛГБТ, которые были задержаны, а затем осуждены после акции 5 июля 2021; Второе – показательно наказать тех, кто устроил погромы на площади Руставели в центре Тбилиси во время акций 7-9 марта против закона об "иноагентах" и сжег машины; Третье – провести референдум по вопросу принятия закона об "иноагентах". Участники акции также заявили, что будут защищать крест Святой Нино, установленный около здания парламента в центре, который, по их словам, некоторые "бесы" назвали металлической конструкцией. Ранее, депутат парламента Грузии Хатуна Самнидзе, призывала убрать крест с территории, прилегающей к зданию парламента, и направила в мэрию запрос о законности нахождения конструкции на главном проспекте города."Консерваторы" проводят акцию у здания парламента в Тбилиси>>Участники акции собрались в 11 часов на площади Саакадзе и начали движение по проспекту Костава, затем Меликишвили к зданию законодательного органа.По словам одного из организаторов акции и лидера консервативного движения Зуры Махарадзе, на акциях 7-9 марта, которые были направлены против приняти закона об "иноагентах", звучали угрозы в адрес "консерваторов" и созданной ими интернет-платформы "Альт-инфо".Среди участников акции есть мужчины в рясах, предположительно, священнослужители. Участники акции-шествия скандируют "Грузия", "Да здравствует Грузия", "Грузия прежде всего", "Трусы, выходите".Кроме того, среди призывов, звучащих от лидеров и участников партии, звучат призывы к властям отказаться от иностранного влияния на страну и сделать ставку на народ Грузии.Зачем Грузии Россия, или Что лидеры "Консервативного движения" делают в Москве>>Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию.Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредители которой известны своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси. Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем.Новоизбранные лидеры "Консервативного движения" выразили готовность вести переговоры с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, акции, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, консервативное движение, акция консервативного движения
грузия, новости, тбилиси, акции, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, консервативное движение, акция консервативного движения
"Консерваторы" требуют референдума по закону об иноагентах в Грузии
14:20 14.03.2023 (обновлено: 15:53 14.03.2023)
Организаторы акции выдвинули властям Грузии три требования
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Участники акции протеста у здания парламента Грузии, сторонники непарламентской оппозиционной партии "Консервативного движения", выдвинули три требования к правительству страны.
Первое – освободить осужденных противников ЛГБТ, которые были задержаны, а затем осуждены после акции 5 июля 2021;
Второе – показательно наказать тех, кто устроил погромы на площади Руставели в центре Тбилиси во время акций 7-9 марта против закона об "иноагентах" и сжег машины;
Третье – провести референдум по вопросу принятия закона об "иноагентах".
Участники акции также заявили, что будут защищать крест Святой Нино, установленный около здания парламента в центре, который, по их словам, некоторые "бесы" назвали металлической конструкцией.
Ранее, депутат парламента Грузии Хатуна Самнидзе, призывала убрать крест с территории, прилегающей к зданию парламента, и направила в мэрию запрос о законности нахождения конструкции на главном проспекте города.
Участники акции собрались в 11 часов на площади Саакадзе и начали движение по проспекту Костава, затем Меликишвили к зданию законодательного органа.
По словам одного из организаторов акции и лидера консервативного движения Зуры Махарадзе, на акциях 7-9 марта, которые были направлены против приняти закона об "иноагентах", звучали угрозы в адрес "консерваторов" и созданной ими интернет-платформы "Альт-инфо".
Среди участников акции есть мужчины в рясах, предположительно, священнослужители. Участники акции-шествия скандируют "Грузия", "Да здравствует Грузия", "Грузия прежде всего", "Трусы, выходите".
Кроме того, среди призывов, звучащих от лидеров и участников партии, звучат призывы к властям отказаться от иностранного влияния на страну и сделать ставку на народ Грузии.
Национальное агентство публичного реестра официально 7 декабря 2021 года зарегистрировало "Консервативное движение" как партию.
Партия была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". Учредители которой известны своими гомофобными взглядами. Они и их сторонники принимали активное участие в массовых беспорядках 5 июля 2021 года в Тбилиси.
Учредительный съезд "Консервативного движения" состоялся 20 ноября в Тбилиси. Более 300 делегатов выбрали Зураба Махарадзе председателем партии, а Георгия Кардава - ее генеральным секретарем.
Новоизбранные лидеры "Консервативного движения" выразили готовность вести переговоры с Россией.