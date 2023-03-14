Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230314/gruziya-rassmotrit-rekomendatsii-venetsianskoy-komissii-po-zakonu-ob-oligarkhakh-275790544.html
Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об олигархах
Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об олигархах
Деолигархизация – одна из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T17:49+0400
2023-03-14T17:49+0400
грузия
новости
шалва папуашвили
венецианская комиссия
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22950/44/229504489_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_79fc5802a5231004cc8a18b96b5db2e2.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по закону "О деолигархизации", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Парламент Грузии в конце ноября принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях. При этом он отметил, что замечания Венецианской комиссии, консультативный орган по конституционному праву СЕ, касаются в основном уточнения терминологии. "Она разработала рекомендации, про которые мы говорили во время рассмотрения законопроекта, чтобы терминология была более точной", – сказал Папуашвили. В частности, по словам спикера парламента, комиссия рекомендует уточнить, что означает участие в политике, влияние на СМИ и так далее, и сделать эти понятия более детальными. Кроме того, по словам Папуашвили, рекомендации касаются также процедур признания олигархами и обеспечения пропорциональности решения. При этом спикер отметил, что Венецианская комиссия не возражает против принятия Грузией украинской версии закона, считая его приемлемой для Грузии. Законопроект о деолигархизацииДеолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Разработанный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" законопроект парламент Грузии уже принял в двух чтениях. На данном этапе до заключения Венецианской комиссии парламентское большинство приняло решение отказаться рассматривать проект в третьем окончательном чтении. Исторический процесс вскоре увенчается членством Грузии в ЕС – премьер&gt;&gt;Ранее оппозиция аргументировала недовольство проектом парламентского большинства тем, что Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии, а не скопированный украинский закон, который адаптирован к реалиям Украины. Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры. Олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22950/44/229504489_70:0:1209:854_1920x0_80_0_0_9cf1a8ce9d7a49be4b571a1268705d65.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, шалва папуашвили, венецианская комиссия, совет европы
грузия, новости, шалва папуашвили, венецианская комиссия, совет европы

Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об олигархах

17:49 14.03.2023
© photo: courtesy of David NarmaniaФлаги Грузии и Совета Европы
Флаги Грузии и Совета Европы - Sputnik Грузия, 1920, 14.03.2023
© photo: courtesy of David Narmania
Подписаться на
НовостиTelegram
Деолигархизация – одна из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по закону "О деолигархизации", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Парламент Грузии в конце ноября принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях.

"Есть конкретные рекомендации, которые мы рассмотрим, и, соответственно, будет принято соответствующее решение", – сказал Папуашвили.

При этом он отметил, что замечания Венецианской комиссии, консультативный орган по конституционному праву СЕ, касаются в основном уточнения терминологии.
"Она разработала рекомендации, про которые мы говорили во время рассмотрения законопроекта, чтобы терминология была более точной", – сказал Папуашвили.
В частности, по словам спикера парламента, комиссия рекомендует уточнить, что означает участие в политике, влияние на СМИ и так далее, и сделать эти понятия более детальными.
Кроме того, по словам Папуашвили, рекомендации касаются также процедур признания олигархами и обеспечения пропорциональности решения.
При этом спикер отметил, что Венецианская комиссия не возражает против принятия Грузией украинской версии закона, считая его приемлемой для Грузии.

Законопроект о деолигархизации

Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Разработанный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" законопроект парламент Грузии уже принял в двух чтениях. На данном этапе до заключения Венецианской комиссии парламентское большинство приняло решение отказаться рассматривать проект в третьем окончательном чтении.
Исторический процесс вскоре увенчается членством Грузии в ЕС – премьер>>
Ранее оппозиция аргументировала недовольство проектом парламентского большинства тем, что Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии, а не скопированный украинский закон, который адаптирован к реалиям Украины.
Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.
Олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0