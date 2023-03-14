https://sputnik-georgia.ru/20230314/gruziya-rassmotrit-rekomendatsii-venetsianskoy-komissii-po-zakonu-ob-oligarkhakh-275790544.html
Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об олигархах
Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об олигархах
Деолигархизация – одна из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 14.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-14T17:49+0400
2023-03-14T17:49+0400
2023-03-14T17:49+0400
грузия
новости
шалва папуашвили
венецианская комиссия
совет европы
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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по закону "О деолигархизации", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Парламент Грузии в конце ноября принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях. При этом он отметил, что замечания Венецианской комиссии, консультативный орган по конституционному праву СЕ, касаются в основном уточнения терминологии. "Она разработала рекомендации, про которые мы говорили во время рассмотрения законопроекта, чтобы терминология была более точной", – сказал Папуашвили. В частности, по словам спикера парламента, комиссия рекомендует уточнить, что означает участие в политике, влияние на СМИ и так далее, и сделать эти понятия более детальными. Кроме того, по словам Папуашвили, рекомендации касаются также процедур признания олигархами и обеспечения пропорциональности решения. При этом спикер отметил, что Венецианская комиссия не возражает против принятия Грузией украинской версии закона, считая его приемлемой для Грузии. Законопроект о деолигархизацииДеолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Разработанный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" законопроект парламент Грузии уже принял в двух чтениях. На данном этапе до заключения Венецианской комиссии парламентское большинство приняло решение отказаться рассматривать проект в третьем окончательном чтении. Исторический процесс вскоре увенчается членством Грузии в ЕС – премьер>>Ранее оппозиция аргументировала недовольство проектом парламентского большинства тем, что Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии, а не скопированный украинский закон, который адаптирован к реалиям Украины. Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры. Олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, шалва папуашвили, венецианская комиссия, совет европы
грузия, новости, шалва папуашвили, венецианская комиссия, совет европы
Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об олигархах
Деолигархизация – одна из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по закону "О деолигархизации", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Парламент Грузии в конце ноября принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях.
"Есть конкретные рекомендации, которые мы рассмотрим, и, соответственно, будет принято соответствующее решение", – сказал Папуашвили.
При этом он отметил, что замечания Венецианской комиссии, консультативный орган по конституционному праву СЕ, касаются в основном уточнения терминологии.
"Она разработала рекомендации, про которые мы говорили во время рассмотрения законопроекта, чтобы терминология была более точной", – сказал Папуашвили.
В частности, по словам спикера парламента, комиссия рекомендует уточнить, что означает участие в политике, влияние на СМИ и так далее, и сделать эти понятия более детальными.
Кроме того, по словам Папуашвили, рекомендации касаются также процедур признания олигархами и обеспечения пропорциональности решения.
При этом спикер отметил, что Венецианская комиссия не возражает против принятия Грузией украинской версии закона, считая его приемлемой для Грузии.
Законопроект о деолигархизации
Деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Разработанный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" законопроект парламент Грузии уже принял в двух чтениях. На данном этапе до заключения Венецианской комиссии парламентское большинство приняло решение отказаться рассматривать проект в третьем окончательном чтении.
Ранее оппозиция аргументировала недовольство проектом парламентского большинства тем, что Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии, а не скопированный украинский закон, который адаптирован к реалиям Украины.
Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры.
Олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.