https://sputnik-georgia.ru/20230314/gruziya-rassmotrit-rekomendatsii-venetsianskoy-komissii-po-zakonu-ob-oligarkhakh-275790544.html

Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об олигархах

Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии по закону об олигархах

Деолигархизация – одна из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T17:49+0400

2023-03-14T17:49+0400

2023-03-14T17:49+0400

грузия

новости

шалва папуашвили

венецианская комиссия

совет европы

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Грузия рассмотрит рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по закону "О деолигархизации", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Парламент Грузии в конце ноября принял решение отправить запрос в Венецианскую комиссию после того, как сначала еврокомиссар Оливер Вахрей, а после представительство ЕС в Грузии рекомендовали проверку комиссией грузинского законопроекта "О деолигархизации", принятого в двух чтениях. При этом он отметил, что замечания Венецианской комиссии, консультативный орган по конституционному праву СЕ, касаются в основном уточнения терминологии. "Она разработала рекомендации, про которые мы говорили во время рассмотрения законопроекта, чтобы терминология была более точной", – сказал Папуашвили. В частности, по словам спикера парламента, комиссия рекомендует уточнить, что означает участие в политике, влияние на СМИ и так далее, и сделать эти понятия более детальными. Кроме того, по словам Папуашвили, рекомендации касаются также процедур признания олигархами и обеспечения пропорциональности решения. При этом спикер отметил, что Венецианская комиссия не возражает против принятия Грузией украинской версии закона, считая его приемлемой для Грузии. Законопроект о деолигархизацииДеолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Разработанный правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" законопроект парламент Грузии уже принял в двух чтениях. На данном этапе до заключения Венецианской комиссии парламентское большинство приняло решение отказаться рассматривать проект в третьем окончательном чтении. Исторический процесс вскоре увенчается членством Грузии в ЕС – премьер>>Ранее оппозиция аргументировала недовольство проектом парламентского большинства тем, что Грузии нужен закон, который будет учитывать грузинские реалии, а не скопированный украинский закон, который адаптирован к реалиям Украины. Представители "Грузинской мечты" объясняют протест оппозиции тем, что в случае утверждения законопроекта под его действие попадает не основатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который ушел из политики в январе 2021 года, а некоторые оппозиционеры. Олигархами члены правящей партии называют лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, шалва папуашвили, венецианская комиссия, совет европы