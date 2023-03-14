https://sputnik-georgia.ru/20230314/minobrazovaniya-uchastnikov-aktsiy-protesta-v-tbilisi-ne-vyzyvali-v-vedomstvo-275772522.html

Минобразования: участников акций протеста в Тбилиси не вызывали в ведомство

Минобразования: участников акций протеста в Тбилиси не вызывали в ведомство

Основную роль в акциях протеста против закона об "иноагентах" в Грузии играли студенты 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T21:03+0400

2023-03-14T21:03+0400

2023-03-14T21:03+0400

министерство образования и науки грузии

грузия

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии категорически отрицает тот факт, что в ведомство вызвали студентов, участвовавших в акциях протеста на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщили в пресс-службе ведомства. В СМИ распространилась информация о том, что студентов, участвовавших в акциях протеста против закона об "иноагентах" якобы вызвали в Минобразования. "Информация, распространенная разными СМИ о том, что якобы студентов вызвали в министерство, не соответствует действительности. В связи с этим сообщаем, что студенты сами выразили желание встретиться с заместителем министра образования и науки Нуну Мицкевич", – говорится в заявлении. Законопроект об иноагентах: в "Грузинской мечте" рассказали о главной ошибке>>Только после этого заместитель министра выразила готовность встретиться со студентами, отмечено в заявлении. В ведомстве подчеркнули, что для министерства политизирование системы образования и попытка использования данной сферы в политических целях категорически неприемлемы. В Минобразования отметили, что одним из приоритетов ведомства является содействие студентам и обеспечение для них равноправной, свободной и здоровой образовательной среды. Соответственно, неприемлемо любое действие, которое направлено на притеснение молодежи и выражения свободы слова для них. Скандальный законопроектПротив принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как все западные партнеры Грузии, так и значительная часть грузинской общественности, несмотря на то, что инициаторы законопроекта, общественное движение "Сила народа" и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для прозрачности финансирования НПО.И хотя "Грузинская мечта" обещала, что принятие окончательной версии законопроекта будет возможно только после одобрения консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, Венецианской комиссии, и только в соответствии с европейскими стандартами, общество не поверило обещаниям.Новый закон об "иноагентах": Еврокомиссия готовит законопроект – СМИ>>Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее.Сразу после принятия проекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии начался многотысячный протест.В период со дня принятия, 7 марта, до окончательного отзыва проекта, 10 марта, в центре Тбилиси у здания парламента проходили масштабные митинги, в которых основную роль играли студенты. Все требования протестующих на сегодняшний день выполнены – все задержанные во время акций протеста находятся на свободе, а проекты отозваны из парламента.Акции протеста переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ.В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь.Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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министерство образования и науки грузии, грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, новости, общество