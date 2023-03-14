https://sputnik-georgia.ru/20230314/parlament-obsudit-zamechaniya-venetsianskoy-komissii-po-proektu-ob-obschikh-sudakh-275794424.html

Парламент обсудит замечания Венецианской комиссии по проекту "Об общих судах"

Парламент обсудит замечания Венецианской комиссии по проекту "Об общих судах"

Разработанные парламентом Грузии поправки касаются обеспечения прозрачности работы судебной системы и процесса избрания судей 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T21:23+0400

2023-03-14T21:23+0400

2023-03-14T21:23+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

венецианская комиссия

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Парламент Грузии обсудит рекомендации Венецианской комиссии по судебной реформе и поправкам в закон "Об общих судах", заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Еврокомиссия для получения Грузией статуса кандидата в ЕС в одной из 12 рекомендаций обязала Грузию обеспечить полную и по-настоящему независимую, подотчетную и беспристрастную судебную систему. Парламент разработал соответствующие поправки и отправил их в Венецианскую комиссию, консультативный орган по конституционному праву Совета Европы. Очередная судебная реформа в Грузии: что написано в проекте>>"Венецианская комиссия не только обсудила проект, но и в целом оценила рекомендации, данные ей за последние два-три года. По существующим инициированным поправкам у нее нет замечаний, во всяком случае серьезных. Есть дополнительные рекомендации, которые мы обсудим", – сказал Папуашвили. Что сказала Венецианская комиссия Согласно заключению, Венецианская комиссия подтверждает важность независимой, беспристрастной и хорошо функционирующей судебной системы. "Только независимая судебная система может беспристрастно осуществлять правосудие на основе закона и предотвращать злоупотребление властью. Для верховенства закона жизненно важно, чтобы общественность доверяла компетентности судебной власти в том, что она действует независимо и беспристрастно", – говорится в заключении. Венецианская комиссия отмечает, что до сих не рассмотрены ключевые рекомендации, разработанные ранее: устранение вопросов судебного корпоративизма и корыстных интересов в Высшем совете юстиции; ограничение широких полномочий Высшего совета юстиции в отношении командирования или перевода судей без их согласия и другие вопросы. Член Высшего совета юстиции назвал главную проблему судов в Грузии>>Комиссия также рекомендует пересмотреть порядок отстранения судей за счет уточнения оснований для отстранения, увеличения срока обжалования этого решения и сохранения заработной платы на период отстранения; ограничить основания для дисциплинарной ответственности судей, связанные с очевидными нарушениями обязанности политического нейтралитета, выражения мнения. Как указано в заключении, Комиссия считает проект положений, регулирующих доступ к судебным решениям, положительным, но рекомендует сократить и упростить этот процесс и обеспечить доступ к предыдущим и будущим решениям. Детали новой реформы Согласно проекту поправок в закон "Об общих судах", решение суда без указания личностей и личных данных может быть выдано заинтересованным лицам, не имеющим доступ к полному делу как публичная информация. Что касается вопроса избрания судей, то поправки предполагают введение тех же правил, что и при отборе кандидатов в судьи Верховного суда для судей городских/районных и апелляционных судов. Кроме того, улучшается и процедура рассмотрения исков кандидатов в судьи Верховного суда в квалификационной палате суда, где кандидаты обжалуют решение Высшего совета юстиции во время отбора. Кроме того, согласно проекту, председателя Верховного суда будет назначать снова парламент Грузии по представлению Высшего совета юстиции на срок 10 лет. При этом один кандидат не сможет занимать эту должность дважды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, венецианская комиссия