https://sputnik-georgia.ru/20230314/piar-afera-veka--kobakhidze-rasskazal-o-glavnoy-tseli-protestov-v-tbilisi-275790000.html

"Пиар-афера века" – Кобахидзе рассказал о главной цели протестов в Тбилиси

"Пиар-афера века" – Кобахидзе рассказал о главной цели протестов в Тбилиси

Тысячи людей в Грузии опротестовали непрочитанный закон, отметил политик 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T19:11+0400

2023-03-14T19:11+0400

2023-03-14T19:11+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

общество

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Акции протеста в Тбилиси против законопроектов об "иноагентах" были своеобразной "пиар-аферой века", главная цель которой – свержение власти путем насилия, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. С 7 по 10 марта центр Тбилиси был охвачен массовыми акциями протеста. Демонстранты, в основном молодежь и студенты, выступили против принятия законов об "иноагентах", инициированных общественным движением "Сила народа". Законопроекты поддержала и "Грузинская мечта". В результате акций правящая партия приняла решение отозвать оба законопроекта, объяснив это заботой о безопасности протестующих. По словам Кобахидзе, тысячи людей опротестовали непрочитанный закон, единственной целью которого было их информирование о финансировании НПО. По его словам, на прошлой неделе власти Грузии еще раз показали свое гуманное лицо. "Еще одной демонстрацией этого был отзыв законопроекта в то время, когда правоохранительные структуры имели полную силу и моральное превосходство над насильственными оппозиционными группировками", – отметил он. Мы четко заявили, что не можем подвергать риску здоровье любого человека, любого молодого человека, а тем более жизнь в условиях, когда ожидалась любая жесткая провокация со стороны радикальной оппозиции, добавил он. Ажиотаж вокруг законопроектовПротив принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как все западные партнеры Грузии, так и часть грузинской общественности, несмотря на то, что инициаторы законопроекта и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для прозрачности финансирования НПО. И хотя "Грузинская мечта" обещала, что принятие окончательной версии законопроекта будет возможно только после одобрения консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, Венецианской комиссии, и только в соответствии с европейскими стандартами, общество не поверило обещаниям. Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее. Сразу после принятия проекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии начался многотысячный протест. Агенты иностранного влияния и иностранная сила - что это такое? В период со дня принятия, 7 марта, до окончательного отзыва проекта, 10 марта, в центре Тбилиси у здания парламента проходили масштабные митинги, в которых основную роль играли студенты. Все требования протестующих на сегодняшний день выполнены – все задержанные во время акций протеста находятся на свободе, а проекты отозваны из парламента. Акции протеста переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь. Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, совет европы, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, общество