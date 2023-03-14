https://sputnik-georgia.ru/20230314/shef-redaktor-sputnik-litva-napisal-pismo-iz-tyurmy-k-svoemu-dnyu-rozhdeniya-275792765.html

Шеф-редактор Sputnik Литва написал письмо из тюрьмы к своему дню рождения

Шеф-редактор Sputnik Литва написал письмо из тюрьмы к своему дню рождения

14 марта журналисту исполнилось 33 года, он встречает свой день рождения в рижской Центральной тюрьме 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T20:23+0400

2023-03-14T20:23+0400

2023-03-14T20:23+0400

задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Шеф-редактор портала Sputnik Литва Марат Касем написал из рижской тюрьмы письмо редакции Sputnik Литва, где рассказал о том, как планирует отпраздновать свой день рождения, и о своих буднях. "Вы, видимо, получите эту весточку в мой день рождения. Если честно, то всегда относился к нему скептически. Грустный он какой-то… Я попробую заказать тортик в тюремном магазинчике и угощу сокамерников. Заварю чифир, будем курить самокрутки. 33 года – это возраст Христа, как известно", – написал Касем в письме, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Литва.В день своего рождения Марат Касем должен быть освобожден>>Журналист делится, что кормят сносно, меню недельное: дают гречку, картошку с капустой, утром – манную кашу и чай, на ужин – иногда рыбу. "Литература позволяет мне отвлечься, но сил особо не придает. Ганди мне совершенно не зашел. Читаю очень много, хоть я уже и не в одиночке. На данный момент изучаю книгу Альгирдаса Палецкиса "Наручники на мысль". Написана она в виде дневника, читается легко", – пояснил Касем и добавил, что для него время тянется как пластилин. Журналисту кажется, что уже прошел год с момента его нахождения в заключении. "Погода у нас ужасная, но иногда выхожу гулять. Час в день положен, выводят по утрам. О весне на свободе приятно мечтать. И отмечу, что весна заканчивается в мае, как раз в начале месяца будет очередной пересмотр меры пресечения (происходит это каждые два месяца). Впрочем, я живу по принципу "оставь надежду, всяк сюда входящий", – заключил журналист. Марату Касему 33: шеф-редактор Sputnik Литва остается в заключении>>Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.О задержании Касема спецслужбами Латвии стало известно 5 января. В этот же день прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения.Была подана апелляция, однако 18 января рижский суд оставил Касема под стражей. В тот же день журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму.Марат Касем: вся моя жизнь – череда случайностей>>В МИД России заявляли, что задержание журналиста является террором против инакомыслия. В России отмечали, что для освобождения Касема будет сделано все возможное. Глава Совета федерации Валентина Матвиенко заявляла, что для этого необходимо обращаться в международные структуры и использовать любые каналы.Эксперты, коллеги и близкие Касема сообщают, что ему крайне важна поддержка в это нелегкое время.Адрес для бумажных писем:Rīgascentrālcietums, Marats Kasems,Mazā Matīsaiela 5, Rīga, LV-1009, LatviaРеквизиты для переводов:Rīgas Centrālcietums, reģ. Nr. 90000027165Kods: Valsts kase TRELLV22Konts Nr. LV15TREL8190468041000Maksājuma mērķis: Marats Kasems, 140390-12955Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе , в мире, новости, общество, литва, россия сегодня