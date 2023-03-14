https://sputnik-georgia.ru/20230314/v-den-svoego-rozhdeniya-marat-kasem-dolzhen-byt-osvobozhden-275766996.html

В день своего рождения Марат Касем должен быть освобожден

В день своего рождения Марат Касем должен быть освобожден

14 марта шеф-редактору портала Sputnik Литва и ведущему программы на радио Sputnik Марату Касему, который более двух месяцев находится под арестом в Латвии по... 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T11:53+0400

2023-03-14T11:53+0400

2023-03-14T11:53+0400

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задержание шеф-редактора sputnik литва марата касема в вильнюсе

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Сегодня же стартовала масштабная акция среди его коллег-журналистов, которые выйдут в эфиры федеральных телеканалов, радиопрограмм и на профильные стримы со словами поддержки Марату. Арест журналиста получил широкий резонанс ввиду сомнительной законности и абсурдности ареста, который является очередным примером грубейшего нарушения прав журналистов российских СМИ в Европе. Марату Касему 33: шеф-редактор Sputnik Литва остается в заключении>>Каждой из этих причин по отдельности должно быть достаточно для немедленного прекращения "Дела Касема". Кто такой Марат Касем? Марат Касем – гражданин Латвии, работающий шеф-редактором портала Sputnik Литва, профильного подразделения медиагруппы "Россия сегодня", освещающего жизнь в этой прибалтийской стране. Кроме того, Марат является соведущим программы на Радио Sputnik, где ранее выходил в эфиры совместно с официальным представителем МИД Марией Захаровой. На протяжении своей работы в "России сегодня" Касем неоднократно подвергался преследованию со стороны балтийских властей. Незаконность ареста: "Политическая" статья, давление и пытки В конце прошлого года журналист направился в Латвию по семейным причинам – от рака умирала его бабушка. 3 января он был задержан латвийской Службой государственной безопасности. Два дня спустя местный суд арестовал Марата и поместил его в Рижскую центральную тюрьму, где он находится до сих пор. Касема обвиняют в нарушении статьи 84.1 латвийского Уголовного кодекса – нарушении санкций ЕС. Ему грозит до четырех лет заключения. Настоящие причины ареста не оставляют много сомнений, так как 84.1 - классическая статья для сотрудников российских СМИ, преследуемых прибалтийскими силовиками. Ранее в ее нарушении обвиняли коллег Марата по медиагруппе. Шеф-редактора Sputnik Литва оставили под арестом>>Комментируя арест Касема, генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что "это явная месть прибалтийских режимов за его работу на российское СМИ. Марат ощущал политическое преследование и часто об этом говорил".Шеф-редактор Sputnik Литва был ранее задержан литовскими спецслужбами в ходе своей поездки в 2019 году. По словам журналиста, тогда местные силовики угрожали ему и пытались склонить его к сотрудничеству. "Ты гражданин Латвии. Почему ты на них работаешь? Давай поговорим по- душевному. Ты же понимаешь, кто они такие? Это же не совсем люди, это своеобразная страна. Ты бы мог хорошо устроиться у нас, работать на наши местные СМИ", - рассказал Касем о своем предыдущем задержании. После его отказа Касем был выслан с территории Литвы под предлогом "угрозы национальной безопасности". Обстоятельства текущего ареста и содержания под стражей шеф-редактора Sputnik Литва также свидетельствуют о его неправомерном характере и намеренном давлении на журналиста. Мария Захарова призвала освободить Марата Касема - видео>>Во-первых, сама статья 84 Латвийского Уголовного кодекса настолько широка, что некоторые ее положения могут быть интерпретированы как полный запрет на работу в российском СМИ, попавшем под санкции ЕС. Как отметил литовский адвокат Станисловас Томас, нарушение закона, "с точки зрения латвийского прокурора, заключается в том, что человек работает в подсанкционном учреждении" . "То есть преступлением – нарушением санкций – является сама работа в таком учреждении", – подчеркивает Томас. Масштаб статьи 84 и ее применение к журналисту напрямую вызывают вопросы о нарушении прибалтийскими силовиками свободы слова своего собственного гражданина, которая защищена как в Европейской конвенции по правам человека (Ст. 10), так и в Хартии ЕС (Ст. 11). Кроме того, задержанным под статьей 84.1 зачастую назначается мера пресечения в форме подписки о невыезде. Касема же суд намеренно удерживает под стражей, отвергнув на прошлой неделе все доводы защиты о чрезмерности содержания под арестом. Тюремщики также не дают Марату своевременно общаться со своим адвокатом, открыто саботируя его право на защиту. Наконец, ужасные условия содержания журналиста могут быть расценены как пытки, запрещенные Европейской конвенцией, стороной которой является Латвия. 30 января Касема перевели в холодную одиночную камеру с насекомыми и прочими антисанитарными условиями. На этом фоне у журналиста обострилась аллергия и другие хронические заболевания — начали отказывать пальцы на ногах. Марат Касем подвергается пыткам в латвийской тюрьме - заявление адвоката>>Его многократные обращения за медицинской помощью были проигнорированы тюремной администрацией на протяжении недели. Директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев отметил бесчеловечные условия, в которых находился Касем. "Это уже переходит в разряд, извините, пыток, когда человеку сознательно наносятся физические страдания", - подчеркнул Беляев в интервью RTVI. По словам адвоката Касема, следствие подвергло журналиста такому давлению с целью добиться признательных показаний. Спустя неделю пребывания в нечеловеческих условиях Марат был переведен в прежнюю камеру, но не выпущен из-под ареста. Неправомерность ареста – самая весомая, но не единственная причина, почему Марат Касем должен быть освобожден. "Самое глупое, что могла сделать Латвия" "Дело Касема" также должно закончиться его освобождением, так как факт его ареста абсурден и просто не соответствует самым базовым человеческим принципам. "Самое глупое, не дикое, не ужасное, а глупое, что могла сейчас сделать Латвия, Литва или Эстония, то есть прибалтийские государства, — это задержать, арестовать и так далее", - прокомментировала ситуацию вокруг ареста Касема директор департамента информации МИД России Мария Захарова. "Знаете почему? Потому что становится очевидно, что это преследование по политическим мотивам журналиста", - добавила Захарова. Марат Касем: вся моя жизнь – череда случайностей>>Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв также отметил, что арест происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию…". "У латвийских властей их обычный подход - был бы человек, а статья найдётся", - подчеркнул Киселёв. Важно подчеркнуть, что Латвия не просто арестовала журналиста за выполнение профессионального долга по политизированным обвинениям, она также не дала ему увидеться с умирающим членом семьи. Бабушка Марата не дождалась Касема и скончалась в то время, как он находился под стражей. Арест и пытки Касема, безусловно, вредят имиджу Латвии как "цивилизованной" европейской страны. Не помогает ей и стойкость Марата, который не сломался ни от пыток, ни от новостей о смерти бабушки. Депутат Государственной Думы России Мария Бутина отметила, что "выбор Марата Касема – работать журналистом во враждебной среде, сохраняя гражданство страны, которая его ненавидела. Работать с риском для жизни и свободы, говорить правду". Абсурдное дело против Марата должно быть прекращено сегодня. Атака на журналистов российских СМИ Наконец, "Дело Касема" должно быть прекращено, так как оно является ярчайшим примером кампании преследования сотрудников российских СМИ в Европе. Российские журналисты подвергаются массовой атаке со стороны западных государств. Существенное количество нарушений происходит в странах Европы, особенно в государствах Прибалтики. В МИД РФ ранее заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств по вопросу журналистов российских СМИ. По данным портала Baltnews, в данный момент только в Латвии открыты дела против 14 коллег Марата.Глава Союза журналистов России о том, кто поможет в освобождении Марата Касема>>Кроме того, атака на журналистов в лице Марата Касема является лакмусовой бумагой в вопросах жизнеспособности международных правозащитных институтов. Совет по правам человека при Президенте России обратился в ООН, Совет Европы и ОБСЕ по ситуации с Маратом. "В зависимости от того, какие мы ответы получим или не получим, будет понятно, во что превратились те или иные международные организации", - подчеркнула Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Совет Европы и ОБСЕ до сих пор не отреагировали. Официальный представитель Генерального секретаря ООН призвал соблюдать "юридические процедуры". Однако Совет по правам человека ООН отказался обсуждать ситуацию с арестом Касема в ходе грядущей сессии, так как эта тема "не заявлена в повестке". "Стыдно, что тема преследования журналиста за его профессиональную деятельность, его арест, задержание, неоднократные допросы и так далее не является постоянной темой повестки дня Совета по правам человека ООН", - отреагировала Мария Захарова на заявления представителя СПЧ ООН.Немедленное освобождение Марата Касема послужит хорошим сигналом об окончании кампании травли в отношении журналистов российских.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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