https://sputnik-georgia.ru/20230314/vse-eto-fars--lider-gruzinskoy-mechty-o-piar-kampanii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-275788325.html

"Все это фарс" – лидер "Грузинской мечты" о пиар-кампании против закона об "иноагентах"

"Все это фарс" – лидер "Грузинской мечты" о пиар-кампании против закона об "иноагентах"

Грузинский народ заставили опротестовать тот закон, который служит их же интересам, считает политик 14.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-14T18:31+0400

2023-03-14T18:31+0400

2023-03-14T18:31+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мар — Sputnik. Пиар-кампания против грузинского проекта закона об "иноагентах" была абсолютным фарсом, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. После двух дней протеста в Тбилиси 7-8 марта парламент Грузии провалил во втором чтении принятый проект "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта о "Регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали. "Мы видим, что сегодня Евросоюз, Великобритания, Канада работают над т. н. российским законом. Все это еще раз подтверждает, что пиар-кампания, которая была проведена в Грузии против грузинского закона, была абсолютным фарсом и основана на лжи", – заявил Кобахидзе на брифинге. Инициаторы скандальных законопроектов в Грузии объяснили свое решение об их отзыве>>При этом Кобахидзе подчеркнул, что прозрачность неправительственных организаций прямо связана с западными ценностями и конкретно с интересами грузинского народа. "Когда грузинский народ заставили опротестовать тот закон, который служит их же интересам, все это показывает насколько фальшивой от начала до конца была та пиар-кампания, которую провели против грузинского закона", – заявил он. По словам Кобахидзе, прозрачность не имеет альтернатив, она обязательна для функционирования здоровой, демократической системы, отметил он. "Именно это подтверждает тот законотворческий процесс, который ведется как в Евросоюзе, так в Великобритании и Канаде. Все государства знают цену прозрачности, и эту цену должна осознать грузинская общественность", – подчеркнул Кобахидзе. Скандальный законопроектПротив принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как все западные партнеры Грузии, так и значительная часть грузинской общественности, несмотря на то, что инициаторы законопроекта, общественное движение "Сила народа" и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для прозрачности финансирования НПО. И хотя "Грузинская мечта" обещала, что принятие окончательной версии законопроекта будет возможно только после одобрения консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, Венецианской комиссии, и только в соответствии с европейскими стандартами, общество не поверило обещаниям. Новый закон об "иноагентах": Еврокомиссия готовит законопроект – СМИ>>Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее. Сразу после принятия проекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии начался многотысячный протест. В период со дня принятия, 7 марта, до окончательного отзыва проекта, 10 марта, в центре Тбилиси у здания парламента проходили масштабные митинги, в которых основную роль играли студенты. Все требования протестующих на сегодняшний день выполнены – все задержанные во время акций протеста находятся на свободе, а проекты отозваны из парламента. Акции протеста переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь. Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах