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Больше зон отдыха в Тбилиси – собственникам земельных участков предложат бартер
Больше зон отдыха в Тбилиси – собственникам земельных участков предложат бартер
В мэрии Тбилиси говорят о необходимости увеличения зон отдыха и досуга в столице 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T16:12+0400
2023-03-15T16:12+0400
2023-03-15T16:35+0400
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Владельцам земель, где можно обустроить рекреационную зону в Тбилиси, столичная мэрия предоставит возможность увеличения коэффициента интенсивности застройки К2 на альтернативном участке земли, заявил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства. Цель инициативы – обустройство зеленых территорий, детских и спортивных площадок, в том числе открытых и закрытых бассейнов в Тбилиси. Парламент Грузии рассматривает новую инициативу для строительных компаний>>"В указанном процессе будут защищены законные интересы собственника, а в обмен на эту землю ему будет предоставлено право вести строительство на другом участке, находящемся в частной собственности, с другими параметрами", – заявил Каладзе.Каладзе пояснил, что коэффициент К2 не будет увеличиваться во всех случаях. Этот процесс распространяется только на те земли, которые важны, исходя из общественного интереса. То есть если эта земля будет использоваться только для обустройства мест отдыха, и государство или городские власти заинтересованы в ее использовании. Коэффициент К2 – это плотность застройки на участке. Этот коэффициент определяет допустимую высоту здания и занимаемую им площадь в разных зонах города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Больше зон отдыха в Тбилиси – собственникам земельных участков предложат бартер
16:12 15.03.2023 (обновлено: 16:35 15.03.2023)
В мэрии Тбилиси говорят о необходимости увеличения зон отдыха и досуга в столице
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Владельцам земель, где можно обустроить рекреационную зону в Тбилиси, столичная мэрия предоставит возможность увеличения коэффициента интенсивности застройки К2 на альтернативном участке земли, заявил градоначальник Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Цель инициативы – обустройство зеленых территорий, детских и спортивных площадок, в том числе открытых и закрытых бассейнов в Тбилиси.
"В указанном процессе будут защищены законные интересы собственника, а в обмен на эту землю ему будет предоставлено право вести строительство на другом участке, находящемся в частной собственности, с другими параметрами", – заявил Каладзе.
Каладзе пояснил, что коэффициент К2 не будет увеличиваться во всех случаях. Этот процесс распространяется только на те земли, которые важны, исходя из общественного интереса. То есть если эта земля будет использоваться только для обустройства мест отдыха, и государство или городские власти заинтересованы в ее использовании.
Коэффициент К2 – это плотность застройки на участке. Этот коэффициент определяет допустимую высоту здания и занимаемую им площадь в разных зонах города.