https://sputnik-georgia.ru/20230315/dlya-resheniya-problem-s-avariynymi-domami-v-tbilisi-meriya-predlagaet-dve-programmy-275812213.html

Для решения проблем с аварийными домами в Тбилиси мэрия предлагает две программы

Для решения проблем с аварийными домами в Тбилиси мэрия предлагает две программы

В Тбилиси около 10 тысяч аварийных домов, которые нуждаются в ремонте или сносе 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T13:59+0400

2023-03-15T13:59+0400

2023-03-15T14:15+0400

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тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мэрия Тбилиси разработала две программы по решению проблемы с аварийными зданиями в исторических районах столицы, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. В начале 2022 года Каладзе анонсировал программу по замене старых аварийных домов, на что из бюджета было выделено 20 миллионов лари (7,7 миллиона долларов). Замена аварийных домов в исторических районах не была предусмотрена текущей программой, поскольку параметры застройки в них строго ограничены. Первая программаПо информации Каладзе, в рамках первой программы бизнес-сектору, после согласования с владельцами аварийных домов, будет предоставлена возможность замены или ремонта аварийных зданий в исторических районах, но только в соответствии с детальным проектом и сметой, разработанными Фондом развития Тбилиси. Как страшно жить: аварийные дома в Тбилиси – фото>>Взамен городские власти предлагают бизнес-сектору выдать соответствующее планировочное решение к прилегающей территории и присвоить конкретные параметры принадлежащей им земле, которая должна находиться за пределами исторических районов (а не в историческом районе). Кроме того, заинтересованный бизнес-субъект сможет уплатить соответствующую сумму непосредственно в бюджет и полностью передать выполнение работ Фонду развития Тбилиси. "Данная модель вовлечения бизнеса, с одной стороны, поможет не допустить ведения строительства с чрезмерными объемами и максимально сохранить внешний вид исторических районов, с другой стороны, мы защитим и поможем владельцам аварийных домов в этих районах улучшить жилищно-бытовые условия", – заявил Каладзе. Вторая программа Согласно второй программе мэрия поможет владельцам аварийных зданий в исторических районах продать свое имущество через аукцион. После совместного заявления и согласия собственников мэрия измерит недвижимость и предоставит экспертную оценку имущества для определения ее стоимости. После этого Агентство транспорта и городского развития и другие соответствующие структурные подразделения примут оптимальное планировочное решение, и эта подробная информация будет размещена на сайте мэрии в течение двух месяцев."Только с их согласия" - мэр Тбилиси о переселении жителей аварийных домов>> По запросу заинтересованных лиц мэрия предоставит им всю необходимую информацию, касающуюся дальнейшего развития этой территории. Спустя два месяца с размещения информации на сайте имущество будет выставлено на аукцион. В итоге собственникам будет предложена самая высокая цена, зафиксированная на торгах, и только по их решению эта недвижимость будет продана. Если собственники захотят объявить аукцион по предложенной ими цене, мэрия полностью это обеспечит. То есть аукцион будет объявлен по желанию собственников, по указанной ими цене или цене, предусмотренной экспертным заключением. "Таким образом, мы будем всячески помогать собственникам продать свою недвижимость по выгодной цене с оптимальной планировкой методом аукциона", – сказал мэр Тбилиси. Проведение аукциона и все последующие необходимые процедуры, связанные с ним, будут осуществляться мэрией Тбилиси совершенно бесплатно. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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