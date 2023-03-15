https://sputnik-georgia.ru/20230315/ne-khochu-chtoby-kto-to-ostalsya-nedovolen---mer-tbilisi-obratilsya-k-taksistam-275806652.html

"Не хочу, чтобы кто-то остался недоволен" – мэр Тбилиси обратился к таксистам

"Не хочу, чтобы кто-то остался недоволен" – мэр Тбилиси обратился к таксистам

Владельцы лицензии категории "А" на такси смогут продать ее или сдать в аренду. 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T12:31+0400

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грузия

тбилиси

каха каладзе

такси

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе еще раз призвал водителей такси до 20 марта взять лицензию категории "А" и предупредил, что в противном случае они не смогут получить бессрочное разрешение с 1 апреля. С 20 марта 2023 года мэрия Тбилиси прекратит выдачу лицензий такси категории "А" по старым системам. А с 1 апреля будут выдаваться лицензии категории "А" по новой системе всем тем физическим лицам, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории "А". Лицензия на такси в Грузии станет собственностью водителей с 1 апреля>>"Поскольку этим возможность выдачи разрешения будет исчерпана, призываю тех людей, которые управляют такси категории "А" и никогда не брали разрешения, до 20 марта обязательно обратиться в муниципалитет и взять разрешение категории "А", предусмотренное по старой системе", – заявил Каладзе. На заседании столичного правительства мэр Тбилиси еще раз призывал водителей такси к активности. "Друзья, моя огромная просьба, действуйте или останетесь ни с чем. Я не хочу, чтобы кто-то остался недовольным. Поэтому до 20 марта вы обязательно должны взять разрешение категории "А". В противном случае 1 апреля вы не сможете взять бессрочное разрешение", – отметил Каладзе. Реформа таксиРанее мэр заявил, что лицензия на такси категории "А" станет постоянной, то есть она будет собственностью граждан. Муниципалитет столицы больше не будет выдавать лицензии. Мэрия Тбилиси создаст платформу, воспользовавшись которой, владелец лицензии на такси сможет продать ее или сдать в аренду. Напомним, что такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе. Каладзе: лицензия таксиста в Тбилиси должна быть активом>>Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета. Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы. Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу. По данным на начало февраля 2023 года, в Тбилиси выдано 19 348 разрешений на такси категории "А" и 7 798 – категории "В". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, тбилиси, каха каладзе, такси