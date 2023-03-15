https://sputnik-georgia.ru/20230315/sluzhba-personalnykh-dannykh-sdelala-zayavlenie-o-videozapisi-s-saakashvili-275818605.html

Служба персональных данных сделала заявление о видеозаписи с Саакашвили

Служба персональных данных сделала заявление о видеозаписи с Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба опубликовала видеокадры в качестве доказательства, что Саакашвили не является беспомощным 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T17:38+0400

2023-03-15T17:38+0400

2023-03-15T17:48+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Обнародовав видеозапись из палаты осужденного экс-президента Михаила Саакашвили в клинике "Вивамеди", Специальная пенитенциарная служба Грузии не нарушила закон "О защите персональных данных", но нарушила правила видеонаблюдения в одном их эпизодов, говорится в заявлении Службы персональных данных. Речь идет о кадрах, обнародованных на официальной странице ведомства в соцсети 14 декабря 2022 года, включающих кадры с августа по декабрь, на которых среди прочего видно как Саакашвили принимает пищу и кричит на медперсонал. Специальная пенитенциарная служба признана нарушителем правила видеонаблюдения и нарушителем принципа обработки данных по эпизоду видеозаписи от 9 августа 2022 года, где видно как Саакашвили принимает пищу. Саакашвили не беспомощен – пенитенциарная служба о скандальных видео>>Служба персональных данных посчитала, что Саакашвили был информирован о видеонаблюдении с нарушением закона, а само видеонаблюдение осуществлялось без письменного уведомления медицинского персонала и без размещения предупредительных знаков, как это требует законодательство. При этом сами записи с нарушением хранились без определенного срока хранения. Нарушение правил видеонаблюдения и правил обработки данных предусматривают в качестве наказания штраф в размере 500 лари за каждое. При этом Служба указывает, что Специальная пенитенциарная служба имела право обнародовать записи Саакашвили, исходя из публичного интереса, но обработка данных должна быть адекватной, исходя из преследуемой цели. Дело Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Вице-премьер Грузии: Саакашвили преступник, а не политзаключенный>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба