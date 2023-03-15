https://sputnik-georgia.ru/20230315/tragediya-na-batute-v-batumi-postradavshego-rebenka-otpravili-lechitsya-v-turtsiyu-275806179.html

Трагедия на батуте в Батуми: пострадавшего ребенка отправили лечиться в Турцию

Трагедия на батуте в Батуми: пострадавшего ребенка отправили лечиться в Турцию

Старший брат ребенка, отправленного на лечение в Турцию, скончался в больнице в тот вечер, когда произошла трагедия 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T12:10+0400

2023-03-15T12:10+0400

2023-03-15T12:55+0400

происшествия

грузия

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новости

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Ребенок, получивший травму во время игры на батуте на пляже курортного города Батуми, отправлен на лечениt в Турцию, сообщает телеканал "Рустави 2". На берегу Черного моря был установлен батут, который 11 марта снесло порывом ветра в тот момент, когда на нем находились двое детей. Дети получили серьезные увечья, один из них, девятилетний мальчик, скончался в больнице в тот же вечер. Он приходился старшим братом второму пострадавшему ребенку.После похорон старшего сына, 14 марта, родители отвезли ребенка на лечение в Турцию.Накануне лечащие врачи трехлетнего ребенка заявили, что его состояние оценивается как стабильно тяжелое, наблюдается положительная динамика. Трагедия на батуте в Батуми: задержанному предъявили обвинение>>Задержанному по делу о гибели ребенка в Батуми в прокуратуре предъявили обвинение в нарушении правил безопасности ведения работ. Следствие установило, что обвиняемый отвечал за устройство надувного батута, его эксплуатацию и соблюдение безопасности, в том числе и за ограничительные барьеры.По версии следствия, он халатно выполнил работу и плохо привязал держатели батута, из-за чего порывом ветра батут, на котором находились двое детей, откинуло на несколько десятков метров.Прокуратура требует для обвиняемого меру пресечение в виде заключения. Следствие продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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