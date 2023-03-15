https://sputnik-georgia.ru/20230315/tragediya-na-batute-v-batumi-zaderzhannomu-predyavili-obvinenie-275799673.html

Трагедия на батуте в Батуми: задержанному предъявили обвинение

Трагедия на батуте в Батуми: задержанному предъявили обвинение

Прокуратура будет требовать для обвиняемого меру пресечение в виде заключения 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T07:32+0400

2023-03-15T07:32+0400

2023-03-15T08:11+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сотрудники прокуратуры предъявили обвинение в нарушении правил безопасности ведения работ, повлекшее смерть человека, задержанному по делу о гибели ребенка в Батуми. Следствие установило, что обвиняемый отвечал за устройство надувного батута, его эксплуатацию и соблюдение безопасности, в том числе и за ограничительные барьеры. По версии следствия, он халатно выполнил работу и плохо привязал держатели батута, из-за чего порывом ветра батут, на котором находились двое детей, откинуло на несколько десятков метров. Гибель ребенка в Батуми – полиция задержала владельца аттракциона >>Дети получили серьезные увечья, и один из них скончался в больнице в тот же вечер, второй же продолжает лечение. Прокуратура будет требовать для обвиняемого меру пресечение в виде заключения. Следствие по делу для выявления других виновных лиц продолжается, отмечает Генпрокуратура.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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