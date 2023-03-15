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Трагедия на батуте в Батуми: задержанному предъявили обвинение
Трагедия на батуте в Батуми: задержанному предъявили обвинение
Прокуратура будет требовать для обвиняемого меру пресечение в виде заключения 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T07:32+0400
2023-03-15T07:32+0400
2023-03-15T08:11+0400
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батуми
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сотрудники прокуратуры предъявили обвинение в нарушении правил безопасности ведения работ, повлекшее смерть человека, задержанному по делу о гибели ребенка в Батуми. Следствие установило, что обвиняемый отвечал за устройство надувного батута, его эксплуатацию и соблюдение безопасности, в том числе и за ограничительные барьеры. По версии следствия, он халатно выполнил работу и плохо привязал держатели батута, из-за чего порывом ветра батут, на котором находились двое детей, откинуло на несколько десятков метров. Гибель ребенка в Батуми – полиция задержала владельца аттракциона >>Дети получили серьезные увечья, и один из них скончался в больнице в тот же вечер, второй же продолжает лечение. Прокуратура будет требовать для обвиняемого меру пресечение в виде заключения. Следствие по делу для выявления других виновных лиц продолжается, отмечает Генпрокуратура.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, батуми, генеральная прокуратура грузии
Трагедия на батуте в Батуми: задержанному предъявили обвинение
07:32 15.03.2023 (обновлено: 08:11 15.03.2023)
Прокуратура будет требовать для обвиняемого меру пресечение в виде заключения
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Сотрудники прокуратуры предъявили обвинение в нарушении правил безопасности ведения работ, повлекшее смерть человека, задержанному по делу о гибели ребенка в Батуми.
Следствие установило, что обвиняемый отвечал за устройство надувного батута, его эксплуатацию и соблюдение безопасности, в том числе и за ограничительные барьеры.
По версии следствия, он халатно выполнил работу и плохо привязал держатели батута, из-за чего порывом ветра батут, на котором находились двое детей, откинуло на несколько десятков метров.
Дети получили серьезные увечья, и один из них скончался в больнице в тот же вечер, второй же продолжает лечение.
Прокуратура будет требовать для обвиняемого меру пресечение в виде заключения.
Следствие по делу для выявления других виновных лиц продолжается, отмечает Генпрокуратура.