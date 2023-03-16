https://sputnik-georgia.ru/20230316/destruktsiya-ili-polza--kak-v-oppozitsii-otreagirovali-na-aktivizatsiyu-eks-glavy-mvd-gruzii-275847976.html

Деструкция или польза – как в оппозиции отреагировали на активизацию экс-главы МВД Грузии

Деструкция или польза – как в оппозиции отреагировали на активизацию экс-главы МВД Грузии

Один из самых влиятельных чиновников времен президентства Саакашвили почти 7 лет провел в заключении за превышение служебных полномочий 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T17:49+0400

2023-03-16T17:49+0400

2023-03-16T17:49+0400

политика

грузия

новости

вано мерабишвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили не несет ничего кроме деструкции, заявил член крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Бачо Долидзе. За последнее время Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения", дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии, главная цель которых – смена власти в Грузии. "Я бы выделил другое заявление Вано Мерабишвили, где он говорит, что якобы партия совершенно не была активной и не делала заявлений в связи с Украиной. Это наглая ложь, абсурд… Вы знаете мою позицию по этому поводу, что, к сожалению, кроме деструкции он ничего не несет", – заявил Долидзе. Право на мнение Мерабишвили является основателем и сторонником "Национального движение", многие годы он занимал высокие политические должности и не удивительно, что международные СМИ интересуются его мнением, заявил еще один член ЕНД Ираклий Надирадзе. Как отметил Надирадзе, Мерабишвили имеет право фиксировать свое личное мнение и позиции. На вопрос, планируется ли какое-либо сотрудничество с Мерабишвили, Надирадзе отметил, что он уже давно не в политике. "Нацдвижение" покажет свои когти, как только вернет власть – спикер парламента Грузии>>"Я даже не знаю, находится ли он в стране или нет. Соответственно, что касается акций и будущих планов, то председатель партии, секретариат и политсовет будут действовать сообща. Вано Мерабишвили больше не в политике, и он не раз заявлял об этом", – отметил Надирадзе. Ранее новый лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили, которого открыто поддерживает Мерабишвили, призвал население собраться на проспекте Руставели в центре Тбилиси 9 апреля. Хабеишвили возглавил ЕНД в начале февраля в результате внутрипартийных выборов, сменив на этой должности Нику Мелия. В одном из своих последних интервью Мерабишвили заявил, что партия на пути восстановления, поскольку многие годы лидеры ЕНД старались не только не проводить акции протеста, но иногда даже и не пытались развивать спонтанно начатые митинги. Экс-глава МВД считает, что сейчас все изменилось и надеется, что в течение нескольких месяцев сможет увидеть реальный протест на улице. Заявление ЕНД Мерабишвили не является частью менеджмента партии, не занимает никакую партийную должность, не озвучивает позицию партии и не участвует в повседневной деятельности партии, об это говорится заявлении, распространенном "Нацдвижением". "Партия ЕНД воспринимает чрезмерные, искусственные и спекулятивные обсуждения личных мнений, высказанных конкретными лицами, как попытку дискредитировать главную оппозиционную силу и отвлечь внимание от основной темы", – отмечено в заявлении. Выгода для "Грузинской мечты" Оппозиционный депутат Теона Акубардия считает, что активизация Мерабишвили выгодна для правящей партии и лишь способствует усилению "Грузинской мечты". "Учитывая его прошлое, не думаю, что он сможет сыграть какую-то положительную роль в политике. Так как, помимо того, что он отбыл наказание, никуда не делся моральный вызов, исходя из его прошлого, – заявила Акубардия. "Кезерашвили – наш Санта" – Кобахидзе рассказал о подарках от экс-главы Минобороны>>Поэтому, по мнению оппозиционера, насколько бы искренен ни был Мерабишвили в своих заявлениях, это всегда использует "Грузинская мечта". "Мы должны сделать все, чтобы не давать дополнительный спасательный круг "Грузинской мечте", – подчеркнула она. Кто такой Мерабишвили Лидеры "Грузинской мечты" называют Мерабишвили одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, вано мерабишвили, единое нацдвижение