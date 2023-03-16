https://sputnik-georgia.ru/20230316/natsdvizhenie-pokazhet-svoi-kogti-kak-tolko-vernet-vlast--spiker-parlamenta-gruzii-275844263.html

"Нацдвижение" покажет свои когти, как только вернет власть – спикер парламента Грузии

"Нацдвижение" покажет свои когти, как только вернет власть – спикер парламента Грузии

Спикер парламента прокомментировал намерение "Единого нацдвижения" начать массовые акции протеста 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T15:59+0400

2023-03-16T15:59+0400

2023-03-16T15:59+0400

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единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Создание системы ГУЛАГа и угнетение людей – главная политическая философия крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение", они покажут свои когти как только смогут вернуться к власти, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. За последнее время экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили, который стоял у истоков "Нацдвижения" дал несколько интервью, в которых заявил, что вскоре оппозиционная партия перейдет к активным действиям, и анонсировал начало массовых акций протеста в Грузии, главная цель которых – смена власти в Грузии. "Эти люди вообще ничего не осознали. Они такие же насильники, какими были, когда были у власти. Единственное отличие в том, что у них нет рычагов власти, и они не могут реализовать свои насильственные идеи. Как только они получат даже малейшую власть, то в тот же момент покажут свои когти", – заявил Папуашвили. "Кезерашвили – наш Санта" – Кобахидзе рассказал о подарках от экс-главы Минобороны>>Что касается анонсированной "Нацдвижением" акции протеста, то это, по оценке Папуашвили, является политическим фарисейством, когда партия, создавшая ГУЛАГ, говорит о демократии и о правах. "Поэтому реакция на все это простая. Общество уже много раз показало "Национальному движению", что их радикальные действия не будут приняты", – отметил он. Новый лидер "Нацдвижения" Леван Хабеишвили, которого поддерживает Мерабишвили, призвал население собраться на проспекте Руставели в центре Тбилиси 9 апреля. Между тем, в одном из своих последних интервью Мерабишвили заявил, что партия на пути восстановления, поскольку многие годы лидеры ЕНД старались не то, что не проводить акции протеста, но иногда даже не пытались развивать спонтанно начатые митинги. Экс-глава МВД считает, что сейчас все изменилось и надеется, что в течение нескольких месяцев сможет увидеть реальный протест на улице. "Они глубоко заблуждаются" – Каладзе о революционных планах оппозиции>>Лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" называют Мерабишвили одним из авторов "кровавого режима" 2004-2012 годов. При президентстве Михаила Саакашвили Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур в Грузии. После смены власти Мерабишвили был признан виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. В тюрьме он провел 6 лет и 9 месяцев. В правящей партии уже несколько месяцев анонсируют развал "Нацдвижения". Между тем, по опросам общественного мнения, эта партия является второй по популярности в Грузии, правда, с большим отрывом от правящей партии. За последнее время рейтинг "Национального движения" снизился до 5%, однако рейтинг остальных оппозиционных партий колеблется на уровне до 3%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, вано мерабишвили, шалва папуашвили, единое нацдвижение