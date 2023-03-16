https://sputnik-georgia.ru/20230316/glava-soyuza-regbi-gruzii-prizval-ne-vovlekat-molodykh-regbistov-v-ulichnye-aktsii-275851053.html
Глава Союза регби Грузии призвал не вовлекать молодых регбистов в уличные акции
Глава Союза регби Грузии призвал не вовлекать молодых регбистов в уличные акции
В последнее время в социальных сетях все чаще встречается травля спортсменов и их притеснение, заявил глава Союза 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T19:10+0400
2023-03-16T19:10+0400
2023-03-16T19:15+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Я призываю всех, кто пытается вовлечь молодежь, в том числе молодых регбистов, в уличные акции при помощи лживых заявлений, сыграв на их патриотических чувствах, прекратить, вы играете с огнем – такое заявление опубликовал президент Союза регби Грузии Иосиф Ткемаладзе. Во время кампании, направленной против принятия закона об иноагентах, в грузинском сегменте Сети появились обращения известных и молодых грузинских спортсменов, которые говорили о будущем Грузии в Европе. Часть пользователей призывала высказаться в поддержку европейского пути Грузии и тех спортсменов, которые не говорили о своей позиции публично. Их назвали антипатриотами. По словам президента Союза регби, в последнее время в социальных сетях все чаще встречается травля спортсменов и их притеснение. "Им внушают, что если они не выйдут на улицы по требованию Европы или России, то будут считаться не патриотичными. На самом деле это патриоты - действующие или бывшие игроки регби, которые ценой своего пота и крови развивали флаг Грузии на всеобщее обозрение - они принесли нам исторические победы над шестью странами, Уэльсом и Италией, весь мир говорил об истории Грузии, о корнях грузинского спорта", - говорится в заявлении. Ткемаладзе призвал всех, чьим бы интересам они не служили, "держаться подальше от молодых регбистов". "Ночь Гаврилова" и новые масштабные акции – что общего? >>Акции протеста в Тбилиси, которые проходили с 7 по 10 марта, периодически переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь. Радикализм порождает радикализм – эксперт об акции "консерваторов" в Тбилиси >>Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий. На днях в центре Тбилиси у здания парламента прошла еще одна акция, на этот раз "Консервативного движения", выступающего против влияния Запада на грузинское общество. Участники акции сожгли флаг Евросоюза, который развивался у парламента и призвали власти провести референдум , чтобы народ сам выбрал - принимать или нет закон об иноагентах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, политика, регби, союз регби грузии, акция против закона об иноагентах
грузия, спорт, новости, политика, регби, союз регби грузии, акция против закона об иноагентах
Глава Союза регби Грузии призвал не вовлекать молодых регбистов в уличные акции
19:10 16.03.2023 (обновлено: 19:15 16.03.2023)
В последнее время в социальных сетях все чаще встречается травля спортсменов и их притеснение, заявил глава Союза
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik.
Я призываю всех, кто пытается вовлечь молодежь, в том числе молодых регбистов, в уличные акции при помощи лживых заявлений, сыграв на их патриотических чувствах, прекратить, вы играете с огнем – такое заявление
опубликовал президент Союза регби Грузии Иосиф Ткемаладзе.
Во время кампании, направленной против принятия закона об иноагентах, в грузинском сегменте Сети появились обращения известных и молодых грузинских спортсменов, которые говорили о будущем Грузии в Европе. Часть пользователей призывала высказаться в поддержку европейского пути Грузии и тех спортсменов, которые не говорили о своей позиции публично. Их назвали антипатриотами.
"Хватит играть с огнем. Это будет иметь неприятные последствия. Молодежь лучше поощрять на образование, здоровье, спортивные успехи. Призовите их делиться и заботиться о природе, сажать деревья, создавать будущее", – говорится в заявлении Ткемаладзе.
По словам президента Союза регби, в последнее время в социальных сетях все чаще встречается травля спортсменов и их притеснение.
"Им внушают, что если они не выйдут на улицы по требованию Европы или России, то будут считаться не патриотичными. На самом деле это патриоты - действующие или бывшие игроки регби, которые ценой своего пота и крови развивали флаг Грузии на всеобщее обозрение - они принесли нам исторические победы над шестью странами, Уэльсом и Италией, весь мир говорил об истории Грузии, о корнях грузинского спорта", - говорится в заявлении.
Ткемаладзе призвал всех, чьим бы интересам они не служили, "держаться подальше от молодых регбистов".
Акции протеста в Тбилиси, которые проходили с 7 по 10 марта, периодически переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ.
В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь.
Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.
На днях в центре Тбилиси у здания парламента прошла еще одна акция, на этот раз "Консервативного движения", выступающего против влияния Запада на грузинское общество. Участники акции сожгли флаг Евросоюза, который развивался у парламента и призвали власти провести референдум , чтобы народ сам выбрал - принимать или нет закон об иноагентах.