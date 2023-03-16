https://sputnik-georgia.ru/20230316/glava-soyuza-regbi-gruzii-prizval-ne-vovlekat-molodykh-regbistov-v-ulichnye-aktsii-275851053.html

Глава Союза регби Грузии призвал не вовлекать молодых регбистов в уличные акции

Глава Союза регби Грузии призвал не вовлекать молодых регбистов в уличные акции

В последнее время в социальных сетях все чаще встречается травля спортсменов и их притеснение, заявил глава Союза 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T19:10+0400

2023-03-16T19:10+0400

2023-03-16T19:15+0400

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союз регби грузии

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Я призываю всех, кто пытается вовлечь молодежь, в том числе молодых регбистов, в уличные акции при помощи лживых заявлений, сыграв на их патриотических чувствах, прекратить, вы играете с огнем – такое заявление опубликовал президент Союза регби Грузии Иосиф Ткемаладзе. Во время кампании, направленной против принятия закона об иноагентах, в грузинском сегменте Сети появились обращения известных и молодых грузинских спортсменов, которые говорили о будущем Грузии в Европе. Часть пользователей призывала высказаться в поддержку европейского пути Грузии и тех спортсменов, которые не говорили о своей позиции публично. Их назвали антипатриотами. По словам президента Союза регби, в последнее время в социальных сетях все чаще встречается травля спортсменов и их притеснение. "Им внушают, что если они не выйдут на улицы по требованию Европы или России, то будут считаться не патриотичными. На самом деле это патриоты - действующие или бывшие игроки регби, которые ценой своего пота и крови развивали флаг Грузии на всеобщее обозрение - они принесли нам исторические победы над шестью странами, Уэльсом и Италией, весь мир говорил об истории Грузии, о корнях грузинского спорта", - говорится в заявлении. Ткемаладзе призвал всех, чьим бы интересам они не служили, "держаться подальше от молодых регбистов". "Ночь Гаврилова" и новые масштабные акции – что общего? >>Акции протеста в Тбилиси, которые проходили с 7 по 10 марта, периодически переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь. Радикализм порождает радикализм – эксперт об акции "консерваторов" в Тбилиси >>Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий. На днях в центре Тбилиси у здания парламента прошла еще одна акция, на этот раз "Консервативного движения", выступающего против влияния Запада на грузинское общество. Участники акции сожгли флаг Евросоюза, который развивался у парламента и призвали власти провести референдум , чтобы народ сам выбрал - принимать или нет закон об иноагентах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, спорт, новости, политика, регби, союз регби грузии, акция против закона об иноагентах