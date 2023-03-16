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Грузия и ОАЭ проводят заключительный этап переговоров по Свободной торговле
Грузия и ОАЭ проводят заключительный этап переговоров по Свободной торговле
Вступление в силу соглашения о свободной торговле откроет для производителей Грузии путь на 10-миллионный рынок ОАЭ, заявил замминистра 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T21:09+0400
2023-03-16T21:09+0400
2023-03-16T21:09+0400
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оаэ
геннадий арвеладзе
соглашение о свободной торговле
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Третий раунд переговоров по соглашению о Свободной торговле между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) завершится 17 марта, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Переговоры между правительственными делегациями двух стран стартовали в Тбилиси 16 марта, по их завершению будет определена предполагаемая дата, когда в результате завершения внутригосударственных процедур текст соглашения будет подготовлен к подписанию. По его словам, вступление в силу соглашения о свободной торговле откроет для производителей Грузии дополнительный путь на 10-миллионный рынок ОАЭ. В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами". Первый раунд переговоров состоялся в конце сентября 2022 года в Тбилиси, а второй – в декабре 2022 года в Дубае. Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле >>Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. Кроме того, с лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, оаэ, геннадий арвеладзе, соглашение о свободной торговле
грузия, новости, экономика, оаэ, геннадий арвеладзе, соглашение о свободной торговле
Грузия и ОАЭ проводят заключительный этап переговоров по Свободной торговле
Вступление в силу соглашения о свободной торговле откроет для производителей Грузии путь на 10-миллионный рынок ОАЭ, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Третий раунд переговоров по соглашению о Свободной торговле между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) завершится 17 марта, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Переговоры между правительственными делегациями двух стран стартовали в Тбилиси 16 марта, по их завершению будет определена предполагаемая дата, когда в результате завершения внутригосударственных процедур текст соглашения будет подготовлен к подписанию.
"Соглашение будет охватывать торговлю товарами, правила и процедуры происхождения, таможенное администрирование и содействие торговле, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, меры защиты в торговле, инвестиции, торговлю услугами, цифровую торговлю и многие другие вопросы", – заявил замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе.
По его словам, вступление в силу соглашения о свободной торговле откроет для производителей Грузии дополнительный путь на 10-миллионный рынок ОАЭ.
В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами".
Первый раунд переговоров состоялся в конце сентября 2022 года в Тбилиси, а второй – в декабре 2022 года в Дубае.
Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.
Кроме того, с лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.