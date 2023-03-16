https://sputnik-georgia.ru/20230316/gruziya-i-oae-provodyat-zaklyuchitelnyy-etap-peregovorov-po-svobodnoy-torgovle-275854423.html

Грузия и ОАЭ проводят заключительный этап переговоров по Свободной торговле

Грузия и ОАЭ проводят заключительный этап переговоров по Свободной торговле

Вступление в силу соглашения о свободной торговле откроет для производителей Грузии путь на 10-миллионный рынок ОАЭ, заявил замминистра 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T21:09+0400

2023-03-16T21:09+0400

2023-03-16T21:09+0400

грузия

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оаэ

геннадий арвеладзе

соглашение о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Третий раунд переговоров по соглашению о Свободной торговле между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) завершится 17 марта, сообщила пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Переговоры между правительственными делегациями двух стран стартовали в Тбилиси 16 марта, по их завершению будет определена предполагаемая дата, когда в результате завершения внутригосударственных процедур текст соглашения будет подготовлен к подписанию. По его словам, вступление в силу соглашения о свободной торговле откроет для производителей Грузии дополнительный путь на 10-миллионный рынок ОАЭ. В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами". Первый раунд переговоров состоялся в конце сентября 2022 года в Тбилиси, а второй – в декабре 2022 года в Дубае. Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле >>Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма. Кроме того, с лета 2022 года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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