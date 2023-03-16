https://sputnik-georgia.ru/20230316/kogda-gruziya-i-koreya-nachnut-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-275851254.html

Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле

Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле

Консультации так же ведутся и с Израилем о начале переговоров по свободной торговле 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T19:33+0400

2023-03-16T19:33+0400

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южная корея

соглашение о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузия и Корея могут провести первый раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между странами до конца 2023 года, заявила глава департамента политики внешней торговли Минэкономики Мариам Габуния. Страны подписали совместную декларацию о завершении исследования целесообразности договора о свободной торговле между странами в ноябре 2022 года, которое показало, что соглашение принесет значительную выгоду и Грузии, и Корее. По ее словам, также запланировано возобновление процесса переговоров о Свободной торговле с Индией, который должен был пройти в марте 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Кроме того, по информации Габуния, консультации ведутся и с Израилем о начале переговоров по свободной торговле. Также, по ее словам, ведется активная работа о заключении такого соглашения и с США. Грузия и Корея убедились в выгодности соглашения о свободной торговле между странами >>"На экспертном уровне у нас проводятся постоянные консультации по различным темам, связанным с торговлей", отметила она. У Грузии уже есть соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, Великобританией, странами СНГ, Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны.Согласно статистическим данным, инвестиции из Кореи впервые были осуществлены в Грузию в 1997 году. С тех пор, включая 2021 год, объем инвестиций составил 209,5 миллиона долларов. В том числе в 2016-2021 годах объем инвестиций составил 128,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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