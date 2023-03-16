https://sputnik-georgia.ru/20230316/kogda-gruziya-i-koreya-nachnut-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-275851254.html
Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле
Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле
Консультации так же ведутся и с Израилем о начале переговоров по свободной торговле 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T19:33+0400
2023-03-16T19:33+0400
2023-03-16T19:36+0400
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южная корея
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузия и Корея могут провести первый раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между странами до конца 2023 года, заявила глава департамента политики внешней торговли Минэкономики Мариам Габуния. Страны подписали совместную декларацию о завершении исследования целесообразности договора о свободной торговле между странами в ноябре 2022 года, которое показало, что соглашение принесет значительную выгоду и Грузии, и Корее. По ее словам, также запланировано возобновление процесса переговоров о Свободной торговле с Индией, который должен был пройти в марте 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Кроме того, по информации Габуния, консультации ведутся и с Израилем о начале переговоров по свободной торговле. Также, по ее словам, ведется активная работа о заключении такого соглашения и с США. Грузия и Корея убедились в выгодности соглашения о свободной торговле между странами >>"На экспертном уровне у нас проводятся постоянные консультации по различным темам, связанным с торговлей", отметила она. У Грузии уже есть соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, Великобританией, странами СНГ, Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны.Согласно статистическим данным, инвестиции из Кореи впервые были осуществлены в Грузию в 1997 году. С тех пор, включая 2021 год, объем инвестиций составил 209,5 миллиона долларов. В том числе в 2016-2021 годах объем инвестиций составил 128,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, южная корея, соглашение о свободной торговле
грузия, новости, экономика, южная корея, соглашение о свободной торговле
Когда Грузия и Корея начнут переговоры о свободной торговле
19:33 16.03.2023 (обновлено: 19:36 16.03.2023)
Консультации так же ведутся и с Израилем о начале переговоров по свободной торговле
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузия и Корея могут провести первый раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между странами до конца 2023 года, заявила глава департамента политики внешней торговли Минэкономики Мариам Габуния.
Страны подписали совместную декларацию о завершении исследования целесообразности договора о свободной торговле между странами в ноябре 2022 года, которое показало, что соглашение принесет значительную выгоду и Грузии, и Корее.
"С Кореей мы провели исследование целесообразности, и возлагаем большие надежды на то, что к концу года мы начнем переговоры о свободной торговле с Кореей", – заявила Габуния в эфире Первого канала.
По ее словам, также запланировано возобновление процесса переговоров о Свободной торговле с Индией, который должен был пройти в марте 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, по информации Габуния, консультации ведутся и с Израилем о начале переговоров по свободной торговле. Также, по ее словам, ведется активная работа о заключении такого соглашения и с США.
"На экспертном уровне у нас проводятся постоянные консультации по различным темам, связанным с торговлей", отметила она.
У Грузии уже есть соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с ЕС, Китаем, Гонконгом, Турцией, Великобританией, странами СНГ, Европейской ассоциацией свободной торговли, в которую входят четыре страны.
Согласно статистическим данным, инвестиции из Кореи впервые были осуществлены в Грузию в 1997 году. С тех пор, включая 2021 год, объем инвестиций составил 209,5 миллиона долларов. В том числе в 2016-2021 годах объем инвестиций составил 128,9 миллиона долларов.