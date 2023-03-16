https://sputnik-georgia.ru/20230316/gruziya-stala-predsedatelem-vsemirnoy-gruppy-po-torgovle-vinom-vo-vtoroy-raz-275839500.html
Грузия стала председателем Всемирной группы по торговле вином во второй раз
Грузия стала председателем Всемирной группы по торговле вином во второй раз
Грузия председательствовала в WWTG в 2014 году 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T13:26+0400
2023-03-16T13:26+0400
2023-03-16T13:26+0400
грузия
новости
экономика
национальное агентство вина
грузинское вино
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузия на год стала председателем Всемирной группы торговли вином (WWTG) и вступит в полномочия с 1 мая, говорится в сообщении Национального агентства вина. Данное решение было принято на ежегодной встрече WWTG, состоявшейся в Брюсселе. Статус перешел Грузии от США. "Это еще одно признание Грузии как винодельческой страны, что будет способствовать продвижению и росту экспорта грузинского вина, в том числе среди стран-членов этой группы", – сказал председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.Крупнейшая выставка вина в Грузии WinExpo Georgia 2023 пройдет в июне>>В течение года страна будет руководить и координировать работу WWTG. В ноябре 2023 года в Грузии состоится встреча представителей стран WWTG, где будут обсуждаться важные вопросы винодельческой отрасли. WWTG представляет собой ассоциацию винодельческих стран, в которую входят Грузия, США, Аргентина, Австралия, Канада, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка и Уругвай. Основной целью организации является содействие торговле вином, продвижение международной торговли вином путем обмена информацией и принятие совместных мер по устранению торговых барьеров.Россия остается основным рынком для грузинского вина>>Председательство в World Wine Trade Group меняется каждый год по принципу ротации.Грузия председательствовала в WWTG в 2014 году. За указанный период были согласованы важные вопросы и разработаны документы, упрощающие процедуры торговли вином между странами-членами этой организации.Всемирная группа торговли вином положительно оценила годичное председательство Грузии. Документ, принятый на пленарном заседании WWTG, состоявшемся в Тбилиси в августе 2014 года, об аналитической методологии и нормативных ограничениях состава вина и потенциальных загрязнителей и сегодня называется в организации как "Тбилисское заявление".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино
грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, грузинское вино
Грузия стала председателем Всемирной группы по торговле вином во второй раз
Грузия председательствовала в WWTG в 2014 году
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Грузия на год стала председателем Всемирной группы торговли вином (WWTG) и вступит в полномочия с 1 мая, говорится в сообщении Национального агентства вина.
Данное решение было принято на ежегодной встрече WWTG, состоявшейся в Брюсселе. Статус перешел Грузии от США.
"Это еще одно признание Грузии как винодельческой страны, что будет способствовать продвижению и росту экспорта грузинского вина, в том числе среди стран-членов этой группы", – сказал
председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.
В течение года страна будет руководить и координировать работу WWTG. В ноябре 2023 года в Грузии состоится встреча представителей стран WWTG, где будут обсуждаться важные вопросы винодельческой отрасли.
WWTG представляет собой ассоциацию винодельческих стран, в которую входят Грузия, США, Аргентина, Австралия, Канада, Чили, Новая Зеландия, Южная Африка и Уругвай.
Основной целью организации является содействие торговле вином, продвижение международной торговли вином путем обмена информацией и принятие совместных мер по устранению торговых барьеров.
Председательство в World Wine Trade Group меняется каждый год по принципу ротации.
Грузия председательствовала в WWTG в 2014 году. За указанный период были согласованы важные вопросы и разработаны документы, упрощающие процедуры торговли вином между странами-членами этой организации.
Всемирная группа торговли вином положительно оценила годичное председательство Грузии. Документ, принятый на пленарном заседании WWTG, состоявшемся в Тбилиси в августе 2014 года, об аналитической методологии и нормативных ограничениях состава вина и потенциальных загрязнителей и сегодня называется в организации как "Тбилисское заявление".