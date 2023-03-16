https://sputnik-georgia.ru/20230316/minyust-gruzii-nazval-usloviya-dlya-priglashennykh-vrachey-dlya-saakashvili-275855449.html
Минюст Грузии назвал условия для приглашенных врачей для Саакашвили
Минюст Грузии назвал условия для приглашенных врачей для Саакашвили
Ухудшение состояния экс-президента Грузии связанно с несоблюдением им рекомендаций врачей, считает Минюст 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T21:41+0400
2023-03-16T21:41+0400
2023-03-16T21:45+0400
грузия
новости
политика
специальная пенитенциарная служба
министерство юстиции грузии
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Врачи, приглашенные для лечения осужденного экс-президента Грузии, должны удовлетворять требованиям грузинского законодательства, говорится в заявлении министерства юстиции. На фоне ухудшения состояния экс-президента Грузии, который с мая прошлого года находится на лечении в клинике "Вивамеди", его семья и адвокаты снова заговорили о приглашении в Грузию врачей из Польши. Министерство юстиции и руководство клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния экс-президента Грузии связанно с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой каллорийности. Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу. Что с Саакашвили Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, специальная пенитенциарная служба, министерство юстиции грузии, михаил саакашвили
грузия, новости, политика, специальная пенитенциарная служба, министерство юстиции грузии, михаил саакашвили
Минюст Грузии назвал условия для приглашенных врачей для Саакашвили
21:41 16.03.2023 (обновлено: 21:45 16.03.2023)
Ухудшение состояния экс-президента Грузии связанно с несоблюдением им рекомендаций врачей, считает Минюст
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Врачи, приглашенные для лечения осужденного экс-президента Грузии, должны удовлетворять требованиям грузинского законодательства, говорится в заявлении министерства юстиции.
На фоне ухудшения состояния экс-президента Грузии, который с мая прошлого года находится на лечении в клинике "Вивамеди", его семья и адвокаты снова заговорили о приглашении в Грузию врачей из Польши.
"Специальная пенитенциарная служба не будет против, чтобы иностранный врач, приглашенный осужденным или его семьей, при условии удовлетворения условий грузинского законодательства, принял бы участие в его лечении в клинике "Вивамеди" в Тбилиси, где находится сейчас осужденный Саакашвили", – говорится в сообщении ведомства.
Министерство юстиции и руководство клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния экс-президента Грузии связанно с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой каллорийности.
Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу.
Что с Саакашвили
Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.