https://sputnik-georgia.ru/20230316/minyust-gruzii-nazval-usloviya-dlya-priglashennykh-vrachey-dlya-saakashvili-275855449.html

Минюст Грузии назвал условия для приглашенных врачей для Саакашвили

Минюст Грузии назвал условия для приглашенных врачей для Саакашвили

Ухудшение состояния экс-президента Грузии связанно с несоблюдением им рекомендаций врачей, считает Минюст 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T21:41+0400

2023-03-16T21:41+0400

2023-03-16T21:45+0400

грузия

новости

политика

специальная пенитенциарная служба

министерство юстиции грузии

михаил саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/78/234097882_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_53fcef9973f4904f4eb1521832bb52a6.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Врачи, приглашенные для лечения осужденного экс-президента Грузии, должны удовлетворять требованиям грузинского законодательства, говорится в заявлении министерства юстиции. На фоне ухудшения состояния экс-президента Грузии, который с мая прошлого года находится на лечении в клинике "Вивамеди", его семья и адвокаты снова заговорили о приглашении в Грузию врачей из Польши. Министерство юстиции и руководство клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния экс-президента Грузии связанно с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой каллорийности. Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу. Что с Саакашвили Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, специальная пенитенциарная служба, министерство юстиции грузии, михаил саакашвили