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Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе
Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе
Политик назвал ажиотаж вокруг бывшего президента Грузии спекулятивным и мошенническим 15.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-15T21:02+0400
2023-03-15T21:02+0400
2023-03-15T21:39+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе считает оскорбительным связывать вопрос предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС с желудком осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили.Накануне в Европарламенте состоялась дискуссия на тему политзаключенных, в ходе которой обсуждался вопрос Саакашвили. Европарламентарии заявили, что жизнь экс-президента Грузии под угрозой и он находится при смерти. По их словам, если Саакашвили не будет жив, то об европейской перспективе Грузии не может быть и речи. По его словам, Саакашвили просто нужно больше есть и этим проблема будет решена. "Если мы и наша страна зависим от его питания и его желудка, то тогда у страны нет будущего… Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили. Подобные вдохновения, убеждения и угрозы и т. д. невообразимы, вредоносны и оскорбительны для нашей страны", – отметил он. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что упоминание экс-президента Грузии политзаключенным неприемлемо и свидетельствует о коррупционных проблемах в Европарламенте. В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку Саакашвили, которая была приняла в середине февраля этого года. Служба персональных данных сделала заявление о видеозаписи с Саакашвили>>В резолюции говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались. В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС". Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Что с Саакашвили Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили не беспомощен – пенитенциарная служба о скандальных видео>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, одесская область, тбилиси, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, европарламент, тбилисский городской суд
политика, грузия, новости, украина, одесская область, тбилиси, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, европарламент, тбилисский городской суд
Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе
21:02 15.03.2023 (обновлено: 21:39 15.03.2023)
Политик назвал ажиотаж вокруг бывшего президента Грузии спекулятивным и мошенническим
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе считает оскорбительным связывать вопрос предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС с желудком осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили.
Накануне в Европарламенте состоялась дискуссия на тему политзаключенных, в ходе которой обсуждался вопрос Саакашвили. Европарламентарии заявили, что жизнь экс-президента Грузии под угрозой и он находится при смерти. По их словам, если Саакашвили не будет жив, то об европейской перспективе Грузии не может быть и речи.
"Ничто не может быть более фальшивым нарративом, большей наглостью по отношению к Грузии, чем связывать спекулятивную и мошенническую тему Саакашвили с европейским будущим Грузии. Саакашвили и его действия – его прошлое, настоящее и будущее – не может быть европейским будущим Грузии", – заявил Мдинарадзе.
По его словам, Саакашвили просто нужно больше есть и этим проблема будет решена.
"Если мы и наша страна зависим от его питания и его желудка, то тогда у страны нет будущего… Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили. Подобные вдохновения, убеждения и угрозы и т. д. невообразимы, вредоносны и оскорбительны для нашей страны", – отметил он.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что упоминание экс-президента Грузии политзаключенным неприемлемо и свидетельствует о коррупционных проблемах в Европарламенте.
В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку Саакашвили, которая была приняла в середине февраля этого года.
В резолюции говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались.
В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС".
Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили.
Что с Саакашвили
Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.