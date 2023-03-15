https://sputnik-georgia.ru/20230315/evropeyskoe-buduschee-gruzii-ne-mozhet-prokhodit-cherez-zheludok-saakashvili--mdinaradze-275824500.html

Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе

Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе

Политик назвал ажиотаж вокруг бывшего президента Грузии спекулятивным и мошенническим 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T21:02+0400

2023-03-15T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе считает оскорбительным связывать вопрос предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС с желудком осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили.Накануне в Европарламенте состоялась дискуссия на тему политзаключенных, в ходе которой обсуждался вопрос Саакашвили. Европарламентарии заявили, что жизнь экс-президента Грузии под угрозой и он находится при смерти. По их словам, если Саакашвили не будет жив, то об европейской перспективе Грузии не может быть и речи. По его словам, Саакашвили просто нужно больше есть и этим проблема будет решена. "Если мы и наша страна зависим от его питания и его желудка, то тогда у страны нет будущего… Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили. Подобные вдохновения, убеждения и угрозы и т. д. невообразимы, вредоносны и оскорбительны для нашей страны", – отметил он. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что упоминание экс-президента Грузии политзаключенным неприемлемо и свидетельствует о коррупционных проблемах в Европарламенте. В свою очередь премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной резолюцию Европарламента в поддержку Саакашвили, которая была приняла в середине февраля этого года. Служба персональных данных сделала заявление о видеозаписи с Саакашвили>>В резолюции говорится об ухудшении состояния здоровья Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Документ поддержали 577 депутатов Европарламента. Против голосовали 33 европарламентария, а 26 воздержались. В документе подчеркнуто, что "обращение с такими заключенными, как бывший президент Саакашвили, является лакмусовой бумажкой приверженности правительства Грузии европейским ценностям и заявленным им европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС". Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили. Что с Саакашвили Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 6 февраля. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Саакашвили не беспомощен – пенитенциарная служба о скандальных видео>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, одесская область, тбилиси, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, европарламент, тбилисский городской суд