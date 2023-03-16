https://sputnik-georgia.ru/20230316/tbilisskiy-mezhdunarodnyy-aeroport-popal-v-pyaterku-luchshikh-vostochnoy-evropy-275836764.html

Тбилисский международный аэропорт попал в пятерку лучших в Восточной Европе

Тбилисский международный аэропорт попал в пятерку лучших в Восточной Европе

Перед тем как распределить места для вручения награды Skytrax World Airport Awards, было опрошено более 13 миллионов пассажиров 106 разных национальностей в... 16.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-16T12:02+0400

2023-03-16T12:02+0400

2023-03-16T12:16+0400

грузия

новости

tav georgia

тбилисский международный аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24469/77/244697723_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f581dda3d65e2e6530ad3a9c8e4cb554.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели попал в пятерку лучших аэропортов Восточной Европы, сообщила компания TAV Georgia, управляющая аэропортами столицы и Батуми. В Амстердаме прошло мероприятие Skytrax World Airport Awards 2023, на котором два аэропорта Грузии, находящихся под управлением TAV Georgia, были названы в числе 10 лучших аэропортов Восточной Европы. Тбилисский международный аэропорт был включен в эту категорию в десятый раз подряд, а Батумский – во второй раз. По результатам опроса пассажиров вместе с аэропортом Тбилиси в пятерку лучших в Восточной Европе вошли международные аэропорты Будапешта, Таллина, Риги и Софии.TAV Georgia предлагает рабочие места для желающих работать в аэропортах>> А вот Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели входит в десятку лучших аэропортов Восточной Европы. Церемония награждения лучших аэропортов мира состоялась в рамках Passenger Terminal Expo 2023. В мероприятии приняла участие гендиректор TAV Georgia Тея Закарадзе, которая провела встречу с президентом Skytrax Эдуардом Плайстедом в рамках мероприятия. Skytrax является влиятельной британской консультационной компанией, которая с 1999 года оценивает и изучает качество обслуживания аэропортов и авиакомпаний мира. World Airport Awards вручается на основе результатов опроса более 13 миллионов пассажиров 106 разных национальностей в 550 аэропортах мира. Пассажиры оценивают сервис аэропортов. TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Деятельность компании в Грузии началась в 2005 году и согласно контракту продлится до 2027 года. В компании TAV Georgia трудоустроено 1,3 тысячи сотрудников. Благодаря инвестиции в размере 220 миллионов долларов, в Грузии в 2007 году в аэропортах Тбилиси и Батуми заработали новые пассажирские терминалы. В результате инвестиций, осуществленных в 2016-2017 годах, в тбилисском аэропорту обновили взлетно-посадочную линию и построили новый терминал полетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, tav georgia, тбилисский международный аэропорт