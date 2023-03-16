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Тбилисский международный аэропорт попал в пятерку лучших в Восточной Европе
Тбилисский международный аэропорт попал в пятерку лучших в Восточной Европе
Перед тем как распределить места для вручения награды Skytrax World Airport Awards, было опрошено более 13 миллионов пассажиров 106 разных национальностей в... 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T12:02+0400
2023-03-16T12:02+0400
2023-03-16T12:16+0400
грузия
новости
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тбилисский международный аэропорт
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели попал в пятерку лучших аэропортов Восточной Европы, сообщила компания TAV Georgia, управляющая аэропортами столицы и Батуми. В Амстердаме прошло мероприятие Skytrax World Airport Awards 2023, на котором два аэропорта Грузии, находящихся под управлением TAV Georgia, были названы в числе 10 лучших аэропортов Восточной Европы. Тбилисский международный аэропорт был включен в эту категорию в десятый раз подряд, а Батумский – во второй раз. По результатам опроса пассажиров вместе с аэропортом Тбилиси в пятерку лучших в Восточной Европе вошли международные аэропорты Будапешта, Таллина, Риги и Софии.TAV Georgia предлагает рабочие места для желающих работать в аэропортах>> А вот Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели входит в десятку лучших аэропортов Восточной Европы. Церемония награждения лучших аэропортов мира состоялась в рамках Passenger Terminal Expo 2023. В мероприятии приняла участие гендиректор TAV Georgia Тея Закарадзе, которая провела встречу с президентом Skytrax Эдуардом Плайстедом в рамках мероприятия. Skytrax является влиятельной британской консультационной компанией, которая с 1999 года оценивает и изучает качество обслуживания аэропортов и авиакомпаний мира. World Airport Awards вручается на основе результатов опроса более 13 миллионов пассажиров 106 разных национальностей в 550 аэропортах мира. Пассажиры оценивают сервис аэропортов. TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Деятельность компании в Грузии началась в 2005 году и согласно контракту продлится до 2027 года. В компании TAV Georgia трудоустроено 1,3 тысячи сотрудников. Благодаря инвестиции в размере 220 миллионов долларов, в Грузии в 2007 году в аэропортах Тбилиси и Батуми заработали новые пассажирские терминалы. В результате инвестиций, осуществленных в 2016-2017 годах, в тбилисском аэропорту обновили взлетно-посадочную линию и построили новый терминал полетов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, tav georgia, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, tav georgia, тбилисский международный аэропорт
Тбилисский международный аэропорт попал в пятерку лучших в Восточной Европе
12:02 16.03.2023 (обновлено: 12:16 16.03.2023)
Перед тем как распределить места для вручения награды Skytrax World Airport Awards, было опрошено более 13 миллионов пассажиров 106 разных национальностей в 550 аэропортах мира
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели попал в пятерку лучших аэропортов Восточной Европы, сообщила компания TAV Georgia, управляющая аэропортами столицы и Батуми.
В Амстердаме прошло мероприятие Skytrax World Airport Awards 2023, на котором два аэропорта Грузии, находящихся под управлением TAV Georgia, были названы в числе 10 лучших аэропортов Восточной Европы.
Тбилисский международный аэропорт был включен в эту категорию в десятый раз подряд, а Батумский – во второй раз.
По результатам опроса пассажиров вместе с аэропортом Тбилиси в пятерку лучших в Восточной Европе вошли международные аэропорты Будапешта, Таллина, Риги и Софии.
А вот Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели входит в десятку лучших аэропортов Восточной Европы.
Церемония награждения лучших аэропортов мира состоялась в рамках Passenger Terminal Expo 2023.
В мероприятии приняла участие гендиректор TAV Georgia Тея Закарадзе, которая провела встречу с президентом Skytrax Эдуардом Плайстедом в рамках мероприятия.
Skytrax является влиятельной британской консультационной компанией, которая с 1999 года оценивает и изучает качество обслуживания аэропортов и авиакомпаний мира.
World Airport Awards вручается на основе результатов опроса более 13 миллионов пассажиров 106 разных национальностей в 550 аэропортах мира. Пассажиры оценивают сервис аэропортов.
TAV Georgia является дочерней компанией TAV Airports Holding. Деятельность компании в Грузии началась в 2005 году и согласно контракту продлится до 2027 года. В компании TAV Georgia трудоустроено 1,3 тысячи сотрудников.
Благодаря инвестиции в размере 220 миллионов долларов, в Грузии в 2007 году в аэропортах Тбилиси и Батуми заработали новые пассажирские терминалы.
В результате инвестиций, осуществленных в 2016-2017 годах, в тбилисском аэропорту обновили взлетно-посадочную линию и построили новый терминал полетов.