https://sputnik-georgia.ru/20230316/uchis-i-trudoustroysya---skolko-chelovek-zainteresovalis-programmoy-merii-tbilisi-275830012.html
"Учись и трудоустройся" – сколько человек заинтересовались программой мэрии Тбилиси
"Учись и трудоустройся" – сколько человек заинтересовались программой мэрии Тбилиси
С начала задействования программы было трудоустроено 6,5 тысячи человек 16.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-16T10:30+0400
2023-03-16T10:30+0400
2023-03-16T10:42+0400
грузия
общество
тбилиси
мэрия тбилиси
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Все 400 мест для участия в пером этапе программы профессиональной переподготовки мэрии Тбилиси "Учись и трудоустройся" практически заполнены, заявил директор колледжа "Спектр" Мате Такидзе. Регистрация для участия в программе стартовала 2 марта и продлится до 16 марта включительно. Все желающие могут зарегистрироваться онлайн на сайте программы. Трехмесячный курс переподготовки на самые востребованные профессии на рынке труда Грузии начнется 20 марта. "Несмотря на то, что период регистрации недолгий, обращаемость довольно высокая", – заявил Такидзе на пресс-конференции. Программа охватывает довольно широкий спектр: сфера туризма, кулинария, IT-инженерия, строительная инженерия, автоинженерия. Открыт прием заявок для абитуриентов из Грузии на поступление в вузы РФ>>"Учись и работай" — программа мэрии Тбилиси, очень важная для бизнеса и общества. Здесь можно выделить два направления. Первое – это общество, которое нуждается в переподготовке по каким-то направлениям, а второе – это бизнес, который ждет подготовленных кадров. Директор колледжа отметил, что программа "Учись и трудоустройся" касается только жителей Тбилиси, однако в целом по стране реализуется много других программ, которые финансирует государство. Жители любых регионов могу получить квалификацию, подчеркнул он. "Показатель занятости превышает 70%, что является очень высоким показателем. Речь идет о нескольких тысячах человек, прошедших переподготовку по программе мэрии Тбилиси", – сказал он. Программа профессиональной переподготовки "Учись и трудоустройся" была задействована в 2018 году. С тех пор профессиональное образование получили 6,5 тысячи человек. Из них 70% смогли трудоустроиться. В 2023-2025 годах запланировано включение в программу 10 тысяч граждан. В программу попадают все желающие, зарегистрированные в Тбилиси и достигшие 18 лет. Стоимость учебы на курсах полностью финансирует тбилисская мэрия. Длительность каждого курса, который содержит как теорию, так и практику, составляет три месяца. Все прошедшие курс получают сертификаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
"Учись и трудоустройся" – сколько человек заинтересовались программой мэрии Тбилиси
10:30 16.03.2023 (обновлено: 10:42 16.03.2023)
С начала задействования программы было трудоустроено 6,5 тысячи человек
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Все 400 мест для участия в пером этапе программы профессиональной переподготовки мэрии Тбилиси "Учись и трудоустройся" практически заполнены, заявил директор колледжа "Спектр" Мате Такидзе.
Регистрация для участия в программе стартовала 2 марта и продлится до 16 марта включительно. Все желающие могут зарегистрироваться онлайн на сайте
программы. Трехмесячный курс переподготовки на самые востребованные профессии на рынке труда Грузии начнется 20 марта.
"Несмотря на то, что период регистрации недолгий, обращаемость довольно высокая", – заявил Такидзе на пресс-конференции.
Программа охватывает довольно широкий спектр: сфера туризма, кулинария, IT-инженерия, строительная инженерия, автоинженерия.
"Учись и работай" — программа мэрии Тбилиси, очень важная для бизнеса и общества. Здесь можно выделить два направления. Первое – это общество, которое нуждается в переподготовке по каким-то направлениям, а второе – это бизнес, который ждет подготовленных кадров.
Директор колледжа отметил, что программа "Учись и трудоустройся" касается только жителей Тбилиси, однако в целом по стране реализуется много других программ, которые финансирует государство. Жители любых регионов могу получить квалификацию, подчеркнул он.
"Показатель занятости превышает 70%, что является очень высоким показателем. Речь идет о нескольких тысячах человек, прошедших переподготовку по программе мэрии Тбилиси", – сказал он.
Программа профессиональной переподготовки "Учись и трудоустройся" была задействована в 2018 году. С тех пор профессиональное образование получили 6,5 тысячи человек. Из них 70% смогли трудоустроиться. В 2023-2025 годах запланировано включение в программу 10 тысяч граждан.
В программу попадают все желающие, зарегистрированные в Тбилиси и достигшие 18 лет.
Стоимость учебы на курсах полностью финансирует тбилисская мэрия. Длительность каждого курса, который содержит как теорию, так и практику, составляет три месяца. Все прошедшие курс получают сертификаты.