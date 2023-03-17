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Между Грузией и Арменией нет проблемных правовых вопросов – Генпрокурор
Между Грузией и Арменией нет проблемных правовых вопросов – Генпрокурор
Посол Грузии в Армении встретился с Генпрокурором и обсудил вопросы сотрудничества между странами 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T12:56+0400
2023-03-17T12:56+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян заявила, что в отношениях с Грузией нет проблемных вопросов, связанных с международно-правовым взаимодействием, сообщает Sputnik Армения. Об этом генпрокурор заявила на встрече с послом Грузии в Армении Георгием Шарвашидзе.Как сообщили в пресс-службе ведомства, Вардапетян отметила высокий уровень сотрудничества между генеральными прокурорами Армении и Грузии. Кроме того, стороны затронули тему меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанный в апреле 2022 года между прокуратурами двух стран.Армения заинтересована, чтобы власти Грузии сохраняли баланс между Западом и РФ – эксперт>> Была подчеркнута необходимость проведения дискуссий, форумов, ознакомительных поездок и совместных программ.Генпрокурор Армении сообщила, что пригласит своего грузинского коллегу Ираклия Шотадзе в Ереван на празднование 105-летия со дня основания Генпрокуратуры Армении – 1 июля. В ответ посол также пригласил Вардапетян посетить Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, армения, тбилиси, ереван, георгий шарвашидзе, ираклий шотадзе
Между Грузией и Арменией нет проблемных правовых вопросов – Генпрокурор
12:56 17.03.2023 (обновлено: 13:10 17.03.2023)
Посол Грузии в Армении встретился с Генпрокурором и обсудил вопросы сотрудничества между странами
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik.
Генеральный прокурор Армении Анна Вардапетян заявила, что в отношениях с Грузией нет проблемных вопросов, связанных с международно-правовым взаимодействием, сообщает Sputnik Армения
.
Об этом генпрокурор заявила на встрече с послом Грузии в Армении Георгием Шарвашидзе.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, Вардапетян отметила высокий уровень сотрудничества между генеральными прокурорами Армении и Грузии. Кроме того, стороны затронули тему меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанный в апреле 2022 года между прокуратурами двух стран.
Была подчеркнута необходимость проведения дискуссий, форумов, ознакомительных поездок и совместных программ.
Генпрокурор Армении сообщила, что пригласит своего грузинского коллегу Ираклия Шотадзе в Ереван на празднование 105-летия со дня основания Генпрокуратуры Армении – 1 июля. В ответ посол также пригласил Вардапетян посетить Грузию.