https://sputnik-georgia.ru/20230315/armenii-zainteresovana-chtoby-vlasti-gruzii-sokhranyali-balans-mezhdu-zapadom-i-rf---ekspert-275813920.html

Армения заинтересована, чтобы власти Грузии сохраняли баланс между Западом и РФ – эксперт

Армения заинтересована, чтобы власти Грузии сохраняли баланс между Западом и РФ – эксперт

Армянский эксперт прокомментировал скандальный законопроект об "иноагентах" в Грузии 15.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-15T14:47+0400

2023-03-15T14:47+0400

2023-03-15T15:01+0400

грузия

новости

армения

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 15 мар – Sputnik. Властям Армении выгодно, чтобы в Грузии было правительство, сохраняющее баланс в отношениях с Западом и РФ, сказал в пресс-центре Sputnik Армения лидер партии "Демократическая альтернатива", политолог Сурен Суренянц. Таким образом эксперт прокомментировал ситуацию вокруг скандального законопроекта об "иноагентах" в Грузии.На фоне последних событий в политической жизни Грузии появились баррикады, разделение на прозападные и пророссийские силы, хотя это было сделано искусственно, считает эксперт. Он отметил, что подобный закон действует в США и он намного жестче, чем предложенный грузинский вариант. Такой же закон действует и в России. Грузинский вариант, по словам Суренянца, ближе к американскому, однако законопроект был лишь поводом для протестов."Нынешние власти делают все, чтобы избежать вовлечения в глобальное противостояние Запада и России. Поддерживают территориальную целостность Украины, но не присоединяются к антироссийским санкциям. Но в Грузии есть силы, которые хотят сформировать новые власти и открыть второй фронт против России", – сказал политолог."Пиар-афера века" – Кобахидзе рассказал о главной цели протестов в Тбилиси>>Учитывая все это, по его словам, можно ожидать, что в Грузии будут происходить процессы, имеющие геополитический подтекст. С другой стороны, многое в Грузии, да и в остальном регионе, будет зависеть от ситуации на Украине."При этом у грузинского народа сформировался иммунитет в отношении революции. Я не думаю, что возможность новой революции их воодушевляет. Предыдущая имела определенные позитивные результаты, но привела страну к войне, потерям территории, людей. Поэтому идея революции не столь популярна", – сказал Суренянц.Кроме того, по его словам, в Грузии было достаточно поводов для разочарования Западом. В частности, во время войны 2008 года она, как и Армения сейчас, слышала много красивых заявлений, но не получила практической помощи.Еревану же выгодны те грузинские власти, которые пытаются сохранять максимальный баланс между Россией и Западом."Если в Грузии к власти придут люди, которые откроют второй фронт против России, то мы лишимся жизненно важной дороги, речь – о Ларсе", – сказал Суренянц.Скандальный законопроектПротив принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как все западные партнеры Грузии, так и значительная часть грузинской общественности, несмотря на то, что инициаторы законопроекта, общественное движение "Сила народа" и правящая партия утверждали, что он необходим лишь для прозрачности финансирования НПО.И хотя "Грузинская мечта" обещала, что принятие окончательной версии законопроекта будет возможно только после одобрения консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы, Венецианской комиссии, и только в соответствии с европейскими стандартами, общество не поверило обещаниям.Новый закон об "иноагентах": Еврокомиссия готовит законопроект – СМИ>>Позже часть лидеров "Грузинской мечты" признали, что не смогли убедить общественность в полезности инициативы, а пиар-кампания оппозиции о том, что проект, принимаемый парламентом Грузии, аналогичен российском закону и противоречит стремлению Грузии стать членом ЕС, оказалась сильнее.Сразу после принятия проекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии начался многотысячный протест.В период со дня принятия, 7 марта, до окончательного отзыва проекта, 10 марта, в центре Тбилиси у здания парламента проходили масштабные митинги, в которых основную роль играли студенты. Все требования протестующих на сегодняшний день выполнены – все задержанные во время акций протеста находятся на свободе, а проекты отозваны из парламента.Акции протеста переходили в столкновения с полицией – агрессивно настроенная молодежь рушила заграждения вокруг парламента и ближайшую инфраструктуру, ломала стекла зданий, поджигала автомобили и мусорные баки и бросалась в полицию различными предметами. В ответ полиция использовала перцовый спрей, водометы и слезоточивый газ.Законопроект об иноагентах: в "Грузинской мечте" рассказали о главной ошибке>>В результате столкновений пострадали 58 полицейских, точное число пострадавших участников акций неизвестно до сих пор, хотя МВД Грузии подтверждает сам факт, что части протестующих понадобилась медицинская помощь.Полиция задержала на акции 133 человека, в том числе одного за нападение на полицейского. Между тем специальная следственная служба уже возбудила уголовное дело по более чем 20 фактам превышения полицией своих полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, армения, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах