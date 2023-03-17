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Нападение на журналистку в Грузии: задержан один из лидеров "Альт-Инфо"

Нападение на журналистку в Грузии: задержан один из лидеров "Альт-Инфо"

По первичной информации, лидер организации "Альт-Инфо" разбил телефон журналистки и ударил ее 17.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-17T17:48+0400

2023-03-17T17:48+0400

2023-03-17T17:38+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы Грузии задержали одного человека по факту воспрепятствования журналистской деятельности и повреждения чужой вещи.По утверждению журналистки оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Нато Гогелия, на нее напал лидер гурийской организации "Альт-Инфо" Мамука Андгуладзе, когда та пыталась заснять, как он снимает флаг ЕС со здания администрации в селе Бахви (регион Гурия). Инцидент произошел 15 марта. За день до этого представители "Альт-Инфо" и "Консервативного движения" сорвали флаг ЕС со здания парламента Грузии в центре Тбилиси и сожгли его в знак протеста против вступления Грузии в ЕС. По факту ведется административное дело, оштрафованы пять человек.Разбил телефон и ударил журналистку: в Грузии расследуют нападение на съемочную группу>>Следствие установило, что журналистка работала, когда обвиняемый ее ударил, забрал ее мобильный телефон и разбил его. "Эти действия помешали журналисту осуществить свою профессиональную деятельности. В частности, она не смогла записать сюжет и почувствовала боль в результате насилия", – отмечает следственная служба.МВД Грузии накажет тех, кто сжег флаг Евросоюза в центре Тбилиси>>Следствие по делу ведется сразу по трем статьям уголовного кодекса: "Насилие", "Воспрепятствование журналистской деятельности" и "Повреждение чужой вещи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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