https://sputnik-georgia.ru/20230317/napadenie-na-zhurnalistku-v-gruzii-zaderzhan-odin-iz-liderov-alt-info-275874599.html
Нападение на журналистку в Грузии: задержан один из лидеров "Альт-Инфо"
Нападение на журналистку в Грузии: задержан один из лидеров "Альт-Инфо"
По первичной информации, лидер организации "Альт-Инфо" разбил телефон журналистки и ударил ее 17.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-17T17:48+0400
2023-03-17T17:48+0400
2023-03-17T17:38+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
гурия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24260/96/242609615_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_37ec80c626411814a360b58148ce1456.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы Грузии задержали одного человека по факту воспрепятствования журналистской деятельности и повреждения чужой вещи.По утверждению журналистки оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Нато Гогелия, на нее напал лидер гурийской организации "Альт-Инфо" Мамука Андгуладзе, когда та пыталась заснять, как он снимает флаг ЕС со здания администрации в селе Бахви (регион Гурия). Инцидент произошел 15 марта. За день до этого представители "Альт-Инфо" и "Консервативного движения" сорвали флаг ЕС со здания парламента Грузии в центре Тбилиси и сожгли его в знак протеста против вступления Грузии в ЕС. По факту ведется административное дело, оштрафованы пять человек.Разбил телефон и ударил журналистку: в Грузии расследуют нападение на съемочную группу>>Следствие установило, что журналистка работала, когда обвиняемый ее ударил, забрал ее мобильный телефон и разбил его. "Эти действия помешали журналисту осуществить свою профессиональную деятельности. В частности, она не смогла записать сюжет и почувствовала боль в результате насилия", – отмечает следственная служба.МВД Грузии накажет тех, кто сжег флаг Евросоюза в центре Тбилиси>>Следствие по делу ведется сразу по трем статьям уголовного кодекса: "Насилие", "Воспрепятствование журналистской деятельности" и "Повреждение чужой вещи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
гурия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24260/96/242609615_111:0:1866:1316_1920x0_80_0_0_5db1d275fa04f66ff42edf2f260e97c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, гурия
происшествия, новости, грузия, тбилиси, гурия
Нападение на журналистку в Грузии: задержан один из лидеров "Альт-Инфо"
По первичной информации, лидер организации "Альт-Инфо" разбил телефон журналистки и ударил ее
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Сотрудники специальной следственной службы Грузии задержали одного человека по факту воспрепятствования журналистской деятельности и повреждения чужой вещи.
По утверждению журналистки оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Нато Гогелия, на нее напал лидер гурийской организации "Альт-Инфо" Мамука Андгуладзе, когда та пыталась заснять, как он снимает флаг ЕС со здания администрации в селе Бахви (регион Гурия).
Инцидент произошел 15 марта. За день до этого представители "Альт-Инфо" и "Консервативного движения" сорвали флаг ЕС со здания парламента Грузии в центре Тбилиси и сожгли его в знак протеста против вступления Грузии в ЕС. По факту ведется административное дело, оштрафованы пять человек.
Следствие установило, что журналистка работала, когда обвиняемый ее ударил, забрал ее мобильный телефон и разбил его.
"Эти действия помешали журналисту осуществить свою профессиональную деятельности. В частности, она не смогла записать сюжет и почувствовала боль в результате насилия", – отмечает следственная служба.
Следствие по делу ведется сразу по трем статьям уголовного кодекса: "Насилие", "Воспрепятствование журналистской деятельности" и "Повреждение чужой вещи".