https://sputnik-georgia.ru/20230318/kak-menyayutsya-zarplaty-v-gruzii--novaya-statistika-275891057.html

Как меняются зарплаты в Грузии – новая статистика

Как меняются зарплаты в Грузии – новая статистика

Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 18.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-18T09:01+0400

2023-03-18T09:01+0400

2023-03-18T09:01+0400

грузия

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зарплата

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Средняя номинальная ежемесячная зарплата нанятых работников в Грузии в четвертом квартале 2022 года составила 1 773,7 лари, что на 21,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за октябрь-декабрь 2022 года составила 1 911,1 лари, что на 19,6% выше аналогичного показателя прошлого года. Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в четвертом квартале 2022 года выросла на 21,8 % и составила 1 523 лари.Премьер: мир, стабильность и высокий экономический рост в Грузии - заслуга правительства >>По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в четвертом квартале 2022 года составила 2 066,3 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (910,5 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в четвертом квартале 2022 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В четвертом квартале 2022 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 123,2 лари, тогда как женщин – 1 411,7 лари. Текущий обменный курс лари к доллару 2,58 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"