https://sputnik-georgia.ru/20230227/premer-mir-stabilnost-i-vysokiy-ekonomicheskiy-rost-v-gruzii---zasluga-pravitelstva-275287383.html

Премьер: мир, стабильность и высокий экономический рост в Грузии - заслуга правительства

Премьер: мир, стабильность и высокий экономический рост в Грузии - заслуга правительства

Несмотря на колоссальный ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, а после и тяжелейшую геополитическую реальность, последние два года в Грузии наблюдается... 27.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-27T17:44+0400

2023-02-27T17:44+0400

2023-02-27T17:45+0400

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экономика

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Правительство Грузии сделало все, чтобы в стране были мир, стабильность и высокий экономический рост, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Об этом премьер заявил в ходе выступления на мероприятии, посвященном подведению итогов деятельности президента Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе. По словам Гарибашвили, несмотря на колоссальный ущерб, нанесенный пандемией COVID-19, а после и тяжелейшую геополитическую реальность, последние два года в Грузии наблюдается двузначный экономический рост. Тенденция роста экономики Грузии продолжится - прогноз вице-премьера >>В ходе своего выступления премьер вспомнил период двухлетней давности, когда он познакомился с Кобой Гвенетадзе, отметив, что тогда в Грузии был острый политический и экономический кризис, пандемия и отсутствие вакцин. По его словам, дефицит бюджета составлял тогда почти 10%, а государственный долг был более 60% к ВВП, курс лари - 3,4 GEL/$1. Гарибашвили отметил, что достичь этого удалось в результате слаженной работы, правильных и эффективных шагов, предпринятых правительством, а также очень конструктивных подходов главы Нацбанка. Премьер поблагодарил главу регулятора за плодотворную и успешную работу и подчеркнул важность слаженной работы правительства и Нацбанка. "Сегодня у нас уже дефицит бюджета 2,8%, в прошлом году у нас также был 10% экономический рост, мы значительно сократили внешний долг, доведя его почти до 38%", – сказал Гарибашвили. Экономика Грузии в 2023 году выросла 10,1% – новая статистика >>По информации премьера, валовой внутренний продукт находится на историческом максимуме, в 2023 году он составит 25 миллиардов долларов, то есть до 80 миллиардов лари. ВВП на душу населения достигнет 8 тысяч долларов, а курс лари будет стабильно в диапазоне 2,6-2,65 GEL/$1. "Вместе с тем мы имеем безработицу на историческом минимуме, бедность на историческом минимуме, и, самое главное, эти два года экономического роста позволили Гвенетадзе и его менеджменту, руководству привести к тому, что валютные резервы страны также находятся на историческом максимуме", – сказал Гарибашвили. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Реальный рост ВВП в декабре 2022 года составил 11% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель реального роста в 2022 году составляет 10,1%. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, коба гвенетадзе, экономика, национальный банк грузии