https://sputnik-georgia.ru/20230319/konsilium-pri-narodnom-zaschitnike-prodolzhit-sledit-za-sostoyaniem-saakashvili-275915615.html

Консилиум при Народном защитнике продолжит следить за состоянием Саакашвили

Консилиум при Народном защитнике продолжит следить за состоянием Саакашвили

Народный защитник подчеркнул, что для него важно состояние всех заключенных, проходящих лечение в клинике 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T23:33+0400

2023-03-19T23:33+0400

2023-03-20T00:31+0400

грузия

новости

политика

леван иоселиани

михаил саакашвили

специальная пенитенциарная служба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/07/275533291_0:0:1751:984_1920x0_80_0_0_63da07b3ceb9bb34c4b1f2bb5c9ca3e6.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Консилиум врачей, созданный по инициативе Народного защитника в 2021 году, продолжит следить за состоянием осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвии, заявил Народный защитник Леван Иоселиани. Михаил Саакашвили с мая 2022 года находится на лечение в клинике "Вивамеди". Иоселиани, избранный на пост Народного защитника 7 марта, впервые встретился с Саакашвили в новой должности. Он отметил, что во время посещения экс-президента он обсуждал с ним различные темы. В то же время Народный защитник подчеркнул, что для него важно состояние всех заключенных, проходящих лечение в клинике "Вивамеди". "Важно состояние тех заключенных, которые также находятся в этой клинике. И у них есть конкретные нужды, которые еще более детально изучат поверенные Народного защитника", – сказал Иоселиани. Что с Саакашвили Министерство юстиции и руководство клиники не раз заявляли, что ухудшение состояния экс-президента Грузии связанно с несоблюдением им рекомендаций врачей, в том числе с отказом от потребления пищи необходимой калорийности. Между тем семья настаивает на неправильном диагнозе и неправильном лечении, утверждая, что экс-президента Грузии надо срочно отправить на лечение за границу. Тбилисский городской суд 6 февраля отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Уже 2 марта это решение подтвердил и Тбилисский апелляционный суд.Европейское будущее Грузии не может проходить через желудок Саакашвили – Мдинарадзе >> Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, леван иоселиани, михаил саакашвили, специальная пенитенциарная служба