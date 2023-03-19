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Работники металлургического завода в Рустави объявили забастовку
Работники металлургического завода в Рустави объявили забастовку
Забастовка была объявлена после того, как администрация завода приняла решение о снижении зарплат 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T18:17+0400
2023-03-19T18:17+0400
2023-03-19T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. До 400 работников руставского металлургического предприятия "Джеостил" по производству арматуры объявили забастовку, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, работники требуют повышения зарплат, выплат за сверхурочную работу и защиты их прав. Кроме того, работники требуют встречи с руководством компании. Забастовка работников "Саирме" – на акции не обошлось без столкновений с полицией >>Забастовка была объявлена после того, как администрация завода приняла решение о снижении зарплат. "Джеостил" – завод по переработке металлолома и он создан на иностранные инвестиции. Предприятие является ведущим производителем термомеханически обработанных стальных арматур и стальных стержней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рустави, руставский металлургический завод, забастовка
грузия, новости, общество, рустави, руставский металлургический завод, забастовка
Работники металлургического завода в Рустави объявили забастовку
18:17 19.03.2023 (обновлено: 19:27 19.03.2023)
Забастовка была объявлена после того, как администрация завода приняла решение о снижении зарплат
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. До 400 работников руставского металлургического предприятия "Джеостил" по производству арматуры объявили забастовку, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, работники требуют повышения зарплат, выплат за сверхурочную работу и защиты их прав.
Кроме того, работники требуют встречи с руководством компании.
Забастовка была объявлена после того, как администрация завода приняла решение о снижении зарплат.
"Джеостил" – завод по переработке металлолома и он создан на иностранные инвестиции. Предприятие является ведущим производителем термомеханически обработанных стальных арматур и стальных стержней.