Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230319/rabotniki-metallurgicheskogo-zavoda-v-rustavi-obyavili-zabastovku-275913315.html
Работники металлургического завода в Рустави объявили забастовку
Работники металлургического завода в Рустави объявили забастовку
Забастовка была объявлена после того, как администрация завода приняла решение о снижении зарплат 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T18:17+0400
2023-03-19T19:27+0400
грузия
новости
общество
рустави
руставский металлургический завод
забастовка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/07/268291623_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_967ab6bb464dcf2063c1908b60cf4402.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. До 400 работников руставского металлургического предприятия "Джеостил" по производству арматуры объявили забастовку, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, работники требуют повышения зарплат, выплат за сверхурочную работу и защиты их прав. Кроме того, работники требуют встречи с руководством компании. Забастовка работников "Саирме" – на акции не обошлось без столкновений с полицией &gt;&gt;Забастовка была объявлена после того, как администрация завода приняла решение о снижении зарплат. "Джеостил" – завод по переработке металлолома и он создан на иностранные инвестиции. Предприятие является ведущим производителем термомеханически обработанных стальных арматур и стальных стержней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/07/268291623_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_029d09059430631b89e79dfeaa52e94f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, рустави, руставский металлургический завод, забастовка
грузия, новости, общество, рустави, руставский металлургический завод, забастовка

Работники металлургического завода в Рустави объявили забастовку

18:17 19.03.2023 (обновлено: 19:27 19.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerРуставский металлургический завод. Забастовка рабочих
Руставский металлургический завод. Забастовка рабочих - Sputnik Грузия, 1920, 19.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Забастовка была объявлена после того, как администрация завода приняла решение о снижении зарплат
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. До 400 работников руставского металлургического предприятия "Джеостил" по производству арматуры объявили забастовку, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, работники требуют повышения зарплат, выплат за сверхурочную работу и защиты их прав.
Кроме того, работники требуют встречи с руководством компании.
Забастовка работников "Саирме" – на акции не обошлось без столкновений с полицией >>
Забастовка была объявлена после того, как администрация завода приняла решение о снижении зарплат.
"Джеостил" – завод по переработке металлолома и он создан на иностранные инвестиции. Предприятие является ведущим производителем термомеханически обработанных стальных арматур и стальных стержней.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0