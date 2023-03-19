https://sputnik-georgia.ru/20230319/rabotniki-metallurgicheskogo-zavoda-v-rustavi-obyavili-zabastovku-275913315.html

Работники металлургического завода в Рустави объявили забастовку

Работники металлургического завода в Рустави объявили забастовку

Забастовка была объявлена после того, как администрация завода приняла решение о снижении зарплат 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T18:17+0400

2023-03-19T18:17+0400

2023-03-19T19:27+0400

грузия

новости

общество

рустави

руставский металлургический завод

забастовка

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. До 400 работников руставского металлургического предприятия "Джеостил" по производству арматуры объявили забастовку, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, работники требуют повышения зарплат, выплат за сверхурочную работу и защиты их прав. Кроме того, работники требуют встречи с руководством компании. Забастовка работников "Саирме" – на акции не обошлось без столкновений с полицией >>Забастовка была объявлена после того, как администрация завода приняла решение о снижении зарплат. "Джеостил" – завод по переработке металлолома и он создан на иностранные инвестиции. Предприятие является ведущим производителем термомеханически обработанных стальных арматур и стальных стержней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, рустави, руставский металлургический завод, забастовка