https://sputnik-georgia.ru/20230226/zabastovka-rabotnikov-sairme---na-aktsii-ne-oboshlos-bez-stolknoveniy-s-politsiey-275257947.html

Забастовка работников "Саирме" – на акции не обошлось без столкновений с полицией

Забастовка работников "Саирме" – на акции не обошлось без столкновений с полицией

Бастующие решили перекрыть дорогу после того, как руководство отказалось выполнять их требования 26.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-26T19:36+0400

2023-02-26T19:36+0400

2023-02-26T19:51+0400

грузия

новости

общество

забастовка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/0f/274913469_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_a08fc5f2653bbb654e081153acc06a72.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев – Sputnik. Бастующие сотрудники компании Sairme Mineral Waters попытались перекрыть дорогу Саирме-Абастумани, после чего в процесс вмешалась полиция, сообщает телеканал "Рустави 2". Сотрудники завода "Саирме", которые 13 февраля объявили забастовку, несмотря на непогоду ежедневно проводят акции протеста около завода. Они требуют обеспечения достойных и безопасных условий труда и повышения зарплат на 30%. По их словам, на заводе антисанитария, проблемы с проводкой, нет отопления. Бастующие решили перекрыть дорогу после того, как руководство отказалось выполнять их требования. Забастовка продолжает – руководство завода "Саирме" сделало заявление >>Полиция призвала участников акции не перекрывать проезжую часть. После чего ситуация ненадолго накалилась. К бастующим присоединились и члены движения "Защитников ущелья Риони", которые выступают против строительства Намахвани ГЭС. На акции присутствовал один из лидеров движения Варлам Голетиани. Руководство завода ранее заявило, что процесс производства минеральной воды не останавливался, так как бастует лишь часть сотрудников. В свою очередь участники проходящих у завода акций с первого дня утверждали, что бастуют все сотрудники предприятия и его работа парализована. Протестующие обвинили менеджмент в умышленном нанесении вреда заводу и его разорении, в связи с чем потребовали встречи с основателями Sairme Mineral Waters. Сотрудники завода минеральной воды "Саирме" объявили забастовку>>Компания занимается розливом и реализацией газированной минеральной и негазированной родниковой воды под грузинским брендом "Саирме", а также негазированной родниковой воды "Накадули". Продукция компании экспортируется в 17 стран, согласно данным на сайте компании. Первый завод по промышленному производству минеральной воды "Саирме" был открыт в 1944 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, забастовка