https://sputnik-georgia.ru/20230319/rossiya-zanyala-desyatoe-mesto-sredi-krupneyshikh-eksporterov-mira-za-2022-god-275911340.html

Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров мира за 2022 год

Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров мира за 2022 год

Крупнейшими товарными экспортерами в мире по итогам прошлого года остались Китай (3,6 триллиона долларов), США (2,1 триллиона) и Германия (1,7 триллиона... 19.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-19T14:43+0400

2023-03-19T14:43+0400

2023-03-19T15:33+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Россия, нарастившая экспорт товаров в 2022 году до 591,5 миллиарда долларов, поднялась за год на две позиции среди крупнейших экспортеров в мире и заняла десятое место, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических служб. В финальную выборку для публикации были включены 30 экономик, по состоянию на середину марта раскрывших данные за январь-декабрь прошлого года. Данные представлены в долларах США. В случае если статслужба предоставляет информацию только в национальной валюте, месячные или годовые данные пересчитывались по среднему за период курсу.Крупнейшими товарными экспортерами в мире по итогам прошлого года остались Китай (3,6 триллиона долларов), США (2,1 триллиона) и Германия (1,7 триллиона долларов). Нидерланды, которые поставили на мировые рынки продукции на 760,6 миллиарда долларов, поднялись с пятого на четвертое место, сместив Японию, стоимость поставок которой составила 747,6 миллиарда. Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия >>Южная Корея осталась на шестом месте, экспортировав товаров на 683,6 миллиарда долларов. Италия (657,2 миллиарда), Франция (626,7) и Канада (599) поднялись на одну позицию – седьмое, восьмое и девятое места соответственно, что произошло благодаря падению Гонконга с седьмой на 11 позицию. Сильнее всех свои позиции нарастили Саудовская Аравия, которая за год поднялась сразу на шесть срок – на 19 место, и Норвегия, занявшая 28 место вместо 33-го. На одну строку поднялась Бельгия, которая стала 16-м крупнейшим экспортером в мире. Также улучшили позиции Австралия, поднявшаяся на 18 место с 20-го, и Индонезия, занявшая 26 строку вместо 28-й. Из второй десятки крупнейших поставщиков товаров выпала Швейцария, которая заняла 21 место, а из третьей – Ирландия, опустившаяся на одну позицию и ставшая 31-й. В целом 30 крупнейших экспортеров в 2022 году нарастили поставки товаров на мировой рынок на 10,2% – до 19,98 триллиона долларов. Самый сильный рост экспорта зафиксировали Норвегия (+68%) и Саудовская Аравия (+48,3%). Единственными экономиками, чей экспорт снизился, стали Япония (-1,3%) и Гонконг (-9,2%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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