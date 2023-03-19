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В Грузии хотят ввести льготы на ввоз автомобилей старше 40 лет
В Грузии хотят ввести льготы на ввоз автомобилей старше 40 лет
Поправки вносятся с целью развития автомобильной культуры, автомузеев и коллекций автомобилей 19.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-19T16:38+0400
2023-03-19T16:38+0400
2023-03-19T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в закон "Об автомобильном транспорте" и Налоговый кодекс Грузии, предполагающие введение льгот для коллекционеров автомобилей. Согласно поправкам в закон "Об автомобильном транспорте Грузии", в законодательстве появится понятие "классический автомобиль". Классическим автомобилем будет считаться механическое транспортное средство старше 40 лет. Характеристики классического автомобиля и вопросы эксплуатации определит правительство Грузии. Ограничения на импорт автомобилей в Грузию будут введены с 2024 года >>Кроме того, авторы – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", предлагают ввести специальные льготы для ввоза в Грузию подобных автомобилей. В частности, по их инициативе налог на ввоз классических автомобилей будет составлять 1,5 лари за кубический сантиметр двигателя, вместо действующего для всех автомобилей старше 14 лет – 2,4 лари за кубический сантиметр двигателя. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, поправки необходимы для развития автомобильной культуры, автомузеев и коллекций автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, налоговый кодекс, автомобили, парламент грузии
грузия, новости, общество, экономика, налоговый кодекс, автомобили, парламент грузии
В Грузии хотят ввести льготы на ввоз автомобилей старше 40 лет
16:38 19.03.2023 (обновлено: 17:37 19.03.2023)
Поправки вносятся с целью развития автомобильной культуры, автомузеев и коллекций автомобилей
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Парламентские комитеты в ближайшее время приступят к рассмотрению поправок в закон "Об автомобильном транспорте" и Налоговый кодекс Грузии, предполагающие введение льгот для коллекционеров автомобилей.
Согласно поправкам в закон "Об автомобильном транспорте Грузии", в законодательстве появится понятие "классический автомобиль". Классическим автомобилем будет считаться механическое транспортное средство старше 40 лет.
Характеристики классического автомобиля и вопросы эксплуатации определит правительство Грузии.
Кроме того, авторы – представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", предлагают ввести специальные льготы для ввоза в Грузию подобных автомобилей.
В частности, по их инициативе налог на ввоз классических автомобилей будет составлять 1,5 лари за кубический сантиметр двигателя, вместо действующего для всех автомобилей старше 14 лет – 2,4 лари за кубический сантиметр двигателя.
Как указано в пояснительной записке к законопроекту, поправки необходимы для развития автомобильной культуры, автомузеев и коллекций автомобилей.