https://sputnik-georgia.ru/20230320/deputaty-ot-gruzinskoy-mechty-otkazyvayutsya-ot-svoikh-mandatov-275933907.html

Депутаты от "Грузинской мечты" отказываются от своих мандатов

Депутаты от "Грузинской мечты" отказываются от своих мандатов

В начале марта в СМИ появилась информация о том, что несколько депутатов от "Грузинской мечты" намерены покинуть правящую партию 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T13:25+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", председатель финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе решил сложить свои депутатские полномочия. Как сообщает Первый канал, Ковзанадзе уже официально обратился к комитету по процедурным вопросам и правилам. Информацию телеканалу подтвердил глава комитета Ираклий Кадагишвили. О желании отказаться от депутатского мандата накануне заявил еще один член "Грузинской мечты", Владимир Чачибая. "Мое личное желание – выйти из парламента. Но в то же время я остаюсь верным членом нашей партии", – заявил Чачибая в эфире телеканала "Формула". Чачибая заявил, что обратился по этому поводу к членам партии, однако этот вопрос нуждается в обсуждении. "Я оставлю мандат и выйду из парламента, хотя в итоге я еще поговорю с руководством партии. Но моя личная и настойчивая просьба – положительно решить этот вопрос", – отметил Чачибая. "Грузинская мечта" может потерять большинство в парламенте Грузии?>>Между тем депутат от правящей партии Георгий Цагареишвили заявил, что угрозы распада парламентского большинства не существует."Я не вижу угрозы распада парламентского большинства, поскольку вместо любого уходящего депутата приходит следующий по списку. Насколько я помню, кроме Давида Сергеенко, все вошли по избирательному списку партии. Если уйдет и Сергеенко, то нам придется провести выборы в Сабуртало (район Тбилиси – ред.)", – заявил Цагареишвили.Еще в начале марта в СМИ распространилась информация о том, что несколько депутатов от "Грузинской мечты" планируют покинуть правящую команду. Помимо Ковзанадзе и Чачибая были названы имена депутатов от большинства – Георгия Хелашвили и Давида Сергеенко. Тогда в правящей партии опровергли информацию и заявили, что оппозиционные СМИ пытаются создать иллюзию, что "Грузинская мечта" на грани распада. Согласно регламенту парламента Грузии, большинство считается распущенным, если количество членов законодательного органа в парламентском большинстве становится менее 76 депутатов. "Нацдвижение" помогает "Грузинской мечте" сохранить власть – оппозиционер>>В последний раз большинство оказалась под угрозой распада в октябре 2022 года, когда несколько депутатов покинули "Грузинскую мечту" и сформировали общественное движение "Сила народа". В результате у фракции "Грузинская мечта" осталось 75 депутатов в парламенте, состоящем из 150 депутатов. Несмотря на выход из партии и фракции, представители "Силы народа" решили остаться в составе парламентского большинства. Именно депутаты от "Силы народа" были инициаторами скандальных законопроектов об "иноагентах", которые вызвали в Грузии масштабные акции протеста. Они выступили с инициативой ввести в Грузии учет НПО и СМИ, финансируемых из-за рубежа, предложив две версии законопроектов о т. н. "иноагентах". Поднявшаяся волна протестов против проектов привела к тому, что лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", поддержавшие инициативу, отозвали законопроекты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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