https://sputnik-georgia.ru/20230320/oppozitsionery-khotyat-ostavit-gruziyu-bez-statusa-kandidata-na-vstuplenie-v-es--deputat-275948978.html
Оппозиционеры хотят оставить Грузию без статуса кандидата на вступление в ЕС – депутат
Оппозиционеры хотят оставить Грузию без статуса кандидата на вступление в ЕС – депутат
Грузия должна войти в Евросоюз с достоинством, а не "прыжками на одной ноге", заявил депутат 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T20:41+0400
2023-03-20T20:41+0400
2023-03-20T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Цель визита лидеров трех оппозиционных партий Грузии в Брюссель – помешать Грузии получить статус-кандидата на вступление в ЕС, заявил депутат, один из лидеров партии "Сила народа" Созар Субари. Лидеры трех оппозиционных партий Зураб Джапаридзе ("Гирчи — больше свободы"), Георгий Вашадзе ("Стратегии Агмашенебели") и Элене Хоштария ("Дроа") подытожили свой визит в Брюссель и Страсбург, заявив, что в Европе всем давно стало ясно, что позиции населения Грузии и правительства страны разнятся. По их словам, Грузия нуждается в консолидации общества для того, чтобы добиться смены власти, назвав уличные протесты одним из способов. По словам депутата, Грузия должна войти в Евросоюз с достоинством, а не "прыжками на одной ноге". "Когда тебе скажут: если хочешь, чтобы тебя приняли в Европу, встань сейчас в угол на одной ноге и недельку стой. Извините, так не получится, потому что, если кто-то об этом попросит, значит, это не то, куда нужно стремиться… Европа – совсем другое, и именно в ту Европу мы хотим", – заявил Субари. По его словам, прибытие в Тбилиси части грузинских бойцов с Украины, политически связанных с "Национальным движением" и периодически угрожающих свержением власти в Грузии, не было случайным, и все это ведет к целям "партии войны" как-то втянуть Грузию в войну. Посол Евросоюза в Грузии оценил отношения сторон >>Ранее вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил о прибытии в страну группы сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине, с целью "воплотить революционный сценарий". Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Посол ЕС в Грузии поздравил власти с положительным отчетом Еврокомиссии >>Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее. В отличие от Грузии статус кандидата в июне 2022 года был предоставлен Украине и Молдове.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, созар субари, зураб джапаридзе, георгий вашадзе, европа, брюссель, евросоюз
Оппозиционеры хотят оставить Грузию без статуса кандидата на вступление в ЕС – депутат
20:41 20.03.2023 (обновлено: 21:06 20.03.2023)
Грузия должна войти в Евросоюз с достоинством, а не "прыжками на одной ноге", заявил депутат
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Цель визита лидеров трех оппозиционных партий Грузии в Брюссель – помешать Грузии получить статус-кандидата на вступление в ЕС, заявил депутат, один из лидеров партии "Сила народа" Созар Субари.
Лидеры трех оппозиционных партий Зураб Джапаридзе ("Гирчи — больше свободы"), Георгий Вашадзе ("Стратегии Агмашенебели") и Элене Хоштария ("Дроа") подытожили свой визит в Брюссель и Страсбург, заявив, что в Европе всем давно стало ясно, что позиции населения Грузии и правительства страны разнятся. По их словам, Грузия нуждается в консолидации общества для того, чтобы добиться смены власти, назвав уличные протесты одним из способов.
"Когда большевистская "тройка" Вашадзе, Джапаридзе и Хоштария ходит по коридорам Брюсселя и стучится практически во все двери, чтобы как-то Грузия не получила статус кандидата, это преследует единственную цель – если нам откажут, то разжечь народное возмущение", – заявил Субари в эфире телеканала PostTv.
По словам депутата, Грузия должна войти в Евросоюз с достоинством, а не "прыжками на одной ноге".
"Когда тебе скажут: если хочешь, чтобы тебя приняли в Европу, встань сейчас в угол на одной ноге и недельку стой. Извините, так не получится, потому что, если кто-то об этом попросит, значит, это не то, куда нужно стремиться… Европа – совсем другое, и именно в ту Европу мы хотим", – заявил Субари.
По его словам, прибытие в Тбилиси части грузинских бойцов с Украины, политически связанных с "Национальным движением" и периодически угрожающих свержением власти в Грузии, не было случайным, и все это ведет к целям "партии войны" как-то втянуть Грузию в войну.
Ранее вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил о прибытии в страну группы сторонников экс-президента Михаила Саакашвили, воевавших на Украине, с целью "воплотить революционный сценарий".
Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций.
Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.
Европейский совет в июне 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата, как только будут выполнены 12 условий, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
В отличие от Грузии статус кандидата в июне 2022 года был предоставлен Украине и Молдове.