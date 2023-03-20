https://sputnik-georgia.ru/20230320/skolko-chelovek-poluchat-bessrochnye-litsenzii-taksi-kategorii-a-s-1-aprelya-275949940.html

Сколько человек получат бессрочные лицензии такси категории "А" с 1 апреля

Сколько человек получат бессрочные лицензии такси категории "А" с 1 апреля

Бессрочная лицензия будет обходиться в 0,27 лари в сутки (в случае гибридных машин – 0,13 лари) 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T21:31+0400

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2023-03-20T21:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. По сегодняшним данным, 1 апреля в системе будет сгенерировано около 35 тысяч разрешений такси категории "А", которые будут розданы 35 тысячам физических лиц, заявил вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе журналистам. Третий этап реформы такси вошел в силу. С 1 апреля все те физические лица, которые с 1 октября 2019 года до 20 марта 2023 года хотя бы раз имели лицензию категории "А", получат бессрочное разрешение. Эти разрешения можно будет продавать или сдавать в аренду, воспользовавшись порталом, созданным мэрией Тбилиси. По его словам, с 1 апреля также будет запущена обновленная версия указанного сайта, где можно будет управлять разрешениями по режиму, предусмотренному третьим этапом реформы. Что касается стоимости разрешений, по словам вице-мэра, ее будет регулировать рынок. Как пояснил Хмаладзе, на сайте есть одно из полей, где для продажи будут размещены разрешения. Любой, кто захочет продать разрешение, должен ввести информацию в это поле. Также те, кто захочет приобрести разрешение такси, смогут найти информацию о продаже на этом поле. Мэрия Тбилиси больше не выдает лицензии такси категории "А" >>Согласно новым правилам, такси категории "А" получат право ездить по выделенным для общественного транспорта линиям. До сих пор лицензия категории "А" выдавалась на год и стоила 100 лари. Бессрочная лицензия будет обходиться в 0,27 лари в сутки (в случае гибридных машин – 0,13 лари). Если разрешение не будет привязано к конкретной машине или владельцу, то его суточная цена составит 3 лари. Что касается разрешений на такси категории "В", то, по словам вице-мэра, их количество, по сегодняшним данным, составляет примерно 9 тысяч. Реформа такси Реформа такси в Тбилиси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя – с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории, "А" и "В". Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе. Каладзе: лицензия таксиста в Тбилиси должна быть активом>>Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета. Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий хмаладзе, мэрия тбилиси, тбилиси, такси