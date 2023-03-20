https://sputnik-georgia.ru/20230320/skolko-gaza-poluchila-gruziya-iz-azerbaydzhana-275917037.html

Сколько газа получила Грузия из Азербайджана

Сколько газа получила Грузия из Азербайджана

В январе-феврале в Азербайджане было добыто восемь млрд кубометров газа, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года. 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T07:32+0400

2023-03-20T07:32+0400

2023-03-20T08:09+0400

грузия

экономика

новости

азербайджан

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/19/266211368_0:0:3181:1790_1920x0_80_0_0_fa745f4da153bfcf5040c24ae5d4c628.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Грузия в январе-феврале получила из Азербайджана 0,7 миллиарда кубометров газа, написал на своей странице в Twitter министр энергетики Парвиз Шахбазов.Азербайджан в январе-феврале этого года увеличил экспорт газа на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поставив на мировые рынки 4,3 млрд кубометров, сообщил Sputnik Азербайджан.Глава Минэнерго отметил, что за указанный период республика поставила в Европу 1,9 млрд кубометров, в Турцию – 1,7 млрд кубометров, в Грузию – 0,7 млрд кубометров газа.Fitch прогнозирует рост цены на нефть и снижение на газ >>По его словам, в январе-феврале в Азербайджане было добыто восемь млрд кубометров газа, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года.Кроме того, добавил министр, из 5,1 млн тонн нефти, добытой в Азербайджане в январе-феврале этого года, за рубеж экспортировано 4,1 млн тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, азербайджан, газ