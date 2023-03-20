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Сколько газа получила Грузия из Азербайджана
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана
В январе-феврале в Азербайджане было добыто восемь млрд кубометров газа, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года. 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T07:32+0400
2023-03-20T07:32+0400
2023-03-20T08:09+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Грузия в январе-феврале получила из Азербайджана 0,7 миллиарда кубометров газа, написал на своей странице в Twitter министр энергетики Парвиз Шахбазов.Азербайджан в январе-феврале этого года увеличил экспорт газа на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поставив на мировые рынки 4,3 млрд кубометров, сообщил Sputnik Азербайджан.Глава Минэнерго отметил, что за указанный период республика поставила в Европу 1,9 млрд кубометров, в Турцию – 1,7 млрд кубометров, в Грузию – 0,7 млрд кубометров газа.Fitch прогнозирует рост цены на нефть и снижение на газ >>По его словам, в январе-феврале в Азербайджане было добыто восемь млрд кубометров газа, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года.Кроме того, добавил министр, из 5,1 млн тонн нефти, добытой в Азербайджане в январе-феврале этого года, за рубеж экспортировано 4,1 млн тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, азербайджан, газ
Сколько газа получила Грузия из Азербайджана
07:32 20.03.2023 (обновлено: 08:09 20.03.2023)
В январе-феврале в Азербайджане было добыто восемь млрд кубометров газа, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года.
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Грузия в январе-феврале получила из Азербайджана 0,7 миллиарда кубометров газа, написал на своей странице в Twitter министр энергетики Парвиз Шахбазов.
Азербайджан в январе-феврале этого года увеличил экспорт газа на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поставив на мировые рынки 4,3 млрд кубометров, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Глава Минэнерго отметил, что за указанный период республика поставила в Европу 1,9 млрд кубометров, в Турцию – 1,7 млрд кубометров, в Грузию – 0,7 млрд кубометров газа.
По его словам, в январе-феврале в Азербайджане было добыто восемь млрд кубометров газа, что на 4% больше аналогичного периода прошлого года.
Кроме того, добавил министр, из 5,1 млн тонн нефти, добытой в Азербайджане в январе-феврале этого года, за рубеж экспортировано 4,1 млн тонн.