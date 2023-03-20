https://sputnik-georgia.ru/20230320/v-adzharii-v-2023-godu-budut-usilenno-razvivat-turizm-275953796.html

В Аджарии в 2023 году будут усиленно развивать туризм

В Аджарии в 2023 году будут усиленно развивать туризм

Приоритетным для правительства Аджарии станет развитие транспортной инфраструктуры, на которую в 2023 году будет потрачено 67,2 миллиона лари 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T23:43+0400

2023-03-20T23:43+0400

2023-03-21T00:08+0400

грузия

экономика

туризм

аджария

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Бюджет Аджарской автономной республики в 2023 году составит более полумиллиарда лари, что позволит региону подготовиться к туристическому сезону, а также обеспечить дальнейшее развитие каждого района Аджарии, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Бюджет Аджарской автономной республики в 2023 году составит 535,5 миллиона лари. Поступления бюджета Аджарии определены на уровне 512,5 миллиона лари, а ассигнования – на уровне 535,5 миллиона лари. При этом доходы бюджета автономии в 2023 году составят 432,1 миллиона лари, из которых 420 – налоговые поступления. Размер грантов для Аджарии составит 371,4 тысячи лари. Основным приоритетом для автономной республики станет туризм, на развитие которого потратят более 15,9 миллиона лари. При этом в бюджете предусмотрены расходы на развитие туристической инфраструктуры, туристический маркетинг на местном и международном рынке. Как проходит возрождение туризма в Аджарии – статистика и проекты >>Кроме того, приоритетным для правительства Аджарии станет развитие транспортной инфраструктуры, на которую в 2023 году будет потрачено 67,2 миллиона лари. На развитие дорог власти планируют потратить 62,7 миллиона лари, а на охрану окружающей среды – 6,7 миллиона лари. Еще 100 миллионов получат районы, входящие в автономию. На здравоохранение и социальную защиту будет потрачено 33,2 миллиона лари, откуда 12,3 миллиона пойдет на финансирование медицинской помощи населению, а 8,7 миллиона – на социальную помощь. На образование власти планируют потратить 64,4 миллиона лари, откуда 7,7 миллиона пойдет на финансирование школ, а 9,7 – на финансирование вузов. Курс лари по отношению к доллару США на 20 марта – 2,58 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, туризм, аджария, торнике рижвадзе