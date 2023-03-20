https://sputnik-georgia.ru/20230320/v-adzharii-v-2023-godu-budut-usilenno-razvivat-turizm-275953796.html
В Аджарии в 2023 году будут усиленно развивать туризм
В Аджарии в 2023 году будут усиленно развивать туризм
Приоритетным для правительства Аджарии станет развитие транспортной инфраструктуры, на которую в 2023 году будет потрачено 67,2 миллиона лари 20.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-20T23:43+0400
2023-03-20T23:43+0400
2023-03-21T00:08+0400
грузия
экономика
туризм
аджария
торнике рижвадзе
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Бюджет Аджарской автономной республики в 2023 году составит более полумиллиарда лари, что позволит региону подготовиться к туристическому сезону, а также обеспечить дальнейшее развитие каждого района Аджарии, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Бюджет Аджарской автономной республики в 2023 году составит 535,5 миллиона лари. Поступления бюджета Аджарии определены на уровне 512,5 миллиона лари, а ассигнования – на уровне 535,5 миллиона лари. При этом доходы бюджета автономии в 2023 году составят 432,1 миллиона лари, из которых 420 – налоговые поступления. Размер грантов для Аджарии составит 371,4 тысячи лари. Основным приоритетом для автономной республики станет туризм, на развитие которого потратят более 15,9 миллиона лари. При этом в бюджете предусмотрены расходы на развитие туристической инфраструктуры, туристический маркетинг на местном и международном рынке. Как проходит возрождение туризма в Аджарии – статистика и проекты >>Кроме того, приоритетным для правительства Аджарии станет развитие транспортной инфраструктуры, на которую в 2023 году будет потрачено 67,2 миллиона лари. На развитие дорог власти планируют потратить 62,7 миллиона лари, а на охрану окружающей среды – 6,7 миллиона лари. Еще 100 миллионов получат районы, входящие в автономию. На здравоохранение и социальную защиту будет потрачено 33,2 миллиона лари, откуда 12,3 миллиона пойдет на финансирование медицинской помощи населению, а 8,7 миллиона – на социальную помощь. На образование власти планируют потратить 64,4 миллиона лари, откуда 7,7 миллиона пойдет на финансирование школ, а 9,7 – на финансирование вузов. Курс лари по отношению к доллару США на 20 марта – 2,58 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, туризм, аджария, торнике рижвадзе
грузия, экономика, туризм, аджария, торнике рижвадзе
В Аджарии в 2023 году будут усиленно развивать туризм
23:43 20.03.2023 (обновлено: 00:08 21.03.2023)
Приоритетным для правительства Аджарии станет развитие транспортной инфраструктуры, на которую в 2023 году будет потрачено 67,2 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Бюджет Аджарской автономной республики в 2023 году составит более полумиллиарда лари, что позволит региону подготовиться к туристическому сезону, а также обеспечить дальнейшее развитие каждого района Аджарии, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Бюджет Аджарской автономной республики в 2023 году составит 535,5 миллиона лари.
"Планируется строительство инфраструктурных объектов, а также создание и развитие новых туристических локаций, и наша главная, конечная задача состоит в том, чтобы в каждом районе чувствовался прогресс и развитие. Каждый район посещали как местные, так и иностранные визитеры", – сказал Рижвадзе в эфире телеканала "Имеди".
Поступления бюджета Аджарии определены на уровне 512,5 миллиона лари, а ассигнования – на уровне 535,5 миллиона лари. При этом доходы бюджета автономии в 2023 году составят 432,1 миллиона лари, из которых 420 – налоговые поступления. Размер грантов для Аджарии составит 371,4 тысячи лари.
Основным приоритетом для автономной республики станет туризм, на развитие которого потратят более 15,9 миллиона лари. При этом в бюджете предусмотрены расходы на развитие туристической инфраструктуры, туристический маркетинг на местном и международном рынке.
Кроме того, приоритетным для правительства Аджарии станет развитие транспортной инфраструктуры, на которую в 2023 году будет потрачено 67,2 миллиона лари. На развитие дорог власти планируют потратить 62,7 миллиона лари, а на охрану окружающей среды – 6,7 миллиона лари. Еще 100 миллионов получат районы, входящие в автономию.
На здравоохранение и социальную защиту будет потрачено 33,2 миллиона лари, откуда 12,3 миллиона пойдет на финансирование медицинской помощи населению, а 8,7 миллиона – на социальную помощь. На образование власти планируют потратить 64,4 миллиона лари, откуда 7,7 миллиона пойдет на финансирование школ, а 9,7 – на финансирование вузов.
Курс лари по отношению к доллару США на 20 марта – 2,58 GEL/$1.