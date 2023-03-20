https://sputnik-georgia.ru/20230320/v-gruzii-utverdili-novye-pravila-dlya-statsionarnykh-uchrezhdeniy-275947045.html

В Грузии утвердили новые правила для стационарных учреждений

В Грузии утвердили новые правила для стационарных учреждений

Решение направлено на совершенствование разрешительного режима медицинских стационарных учреждений, заявили в Минздраве 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T19:28+0400

2023-03-20T19:28+0400

2023-03-20T19:28+0400

грузия

новости

общество

всемирная организация здравоохранения

здравоохранение в грузии

министерство здравоохранения грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/05/262601038_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_29bfd431f50aa53c8d18e09567be826f.jpg

ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Разрешение стационарного медицинского учреждения в Грузии больше не будет выдаваться объектам, расположенным в жилых зданиях, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии. Соответствующие поправки в проект постановления правительства "Об утверждении положения о порядке и условиях выдачи лицензии на медицинскую деятельность и разрешения на стационарное учреждение", который кабмин обсудил на заседании в понедельник, были утверждены Минздравом. Цель нововведения – повысить качество медуслуг, обеспечить безопасность пациентов.Минздрав Грузии внедрит в медучреждениях международные стандарты >> Кроме того, решение направлено на совершенствование разрешительного режима медицинских стационарных учреждений, а также приведение качества медицинских услуг в соответствии с международно признанными стандартами. Также, согласно поправкам в постановлении, для получения приложения к разрешению "хирургические услуги" клиника должна обратиться в Агентство по медицинскому и фармацевтическому регулированию, которое на месте изучит ситуацию с выполнением условий, определенных постановлением, и примет соответствующее решение. Минздрав Грузии будет финансировать клиники страны по новой системе >>Учреждение, которое уже предлагает хирургические услуги, обязано привести свою деятельность в соответствии с новыми разрешительными условиями, представленными Минздравом, – до 1 сентября 2023 года. Также медицинский персонал, оказывающий хирургические услуги, обязан участвовать в системе непрерывного медицинского образования. Новые разрешительные условия, разработанные для хирургических сервисов, были обновлены с учетом рекомендаций международных и медицинских профессиональных ассоциаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии