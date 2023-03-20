https://sputnik-georgia.ru/20230320/v-gruzii-vyyasnyayut-prichiny-obrusheniya-mosta-na-avtomagistrali-vostok-zapad-275951225.html

В Грузии выясняют причины обрушения моста на автомагистрали Восток-Запад

В Грузии выясняют причины обрушения моста на автомагистрали Восток-Запад

Будут проведены различные виды исследований и испытаний, на основе анализа которых будут определены конкретные причины повреждения моста 20.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-20T22:26+0400

2023-03-20T22:26+0400

2023-03-20T22:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Национальное бюро судебных экспертиз имени Левана Самхараули приступило к комплексному исследованию для установления причин повреждения моста, строящегося на участке трассы Самтредиа-Григолети, которая является частью автомагистрали Восток-Запад, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог. Часть строящегося через реку Риони моста обрушилась 21 февраля. В результате повреждения восьмой опоры моста рухнули два перекрытия. Предварительной причиной называется паводок. По информации ведомства, исследовательские работы будут активно продолжаться. Будут проведены различные виды исследований и испытаний, на основе анализа которых будут определены конкретные причины повреждения моста. После составления окончательного заключения будут определены меры, необходимые для восстановления моста и продолжения работ. Следственные органы дадут правовую оценку делу. Строительство участков дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад при содействии Европейского инвестиционного банка. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%. Обвал на трассе Восток-Запад в Грузии: что происходит сейчас >>Вышеуказанный мост находится на первом участке (11,5 км) трассы Самтредия-Григолети, строительство которого находится в заключительной стадии. Этот участок проходит в обход города Самтредия и четырех сел муниципалитетов Самтредия и Абаша (Толеби, Гормагала, Первого Мая, Гауцинари). Работы там финансируются из государственного бюджета и их осуществляет компания "Джеу групп". На первом участке предполагается строительство трех автомобильных мостов и одного железнодорожного. Длина автомобильного моста через реку Риони составляет 801 метр – это самый длинный из трех мостов. Первый участок трассы Самтредия-Григолети будет четырехполосным, с 26 подземными переходами. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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