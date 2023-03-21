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Эрдоган официально стал кандидатом в президенты
Эрдоган официально стал кандидатом в президенты
Высший избирательный совет 31 марта опубликует окончательный список кандидатов, после чего начнется предвыборная кампания 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T20:02+0400
2023-03-21T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты на выборах 14 мая как единый кандидат от "Республиканского альянса", передает РИА Новости.Отмечается, что соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) со стороны представителей правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения (MHP), входящей в альянс.Согласно опубликованному в официальной газете Турции календарю выборов, заявки от потенциальных кандидатов в президенты Турции будут приниматься ВИС с 19 по 23 марта включительно. Кандидатам, чьи партии не представлены в нынешнем парламенте, необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей с 22 по 27 марта.Эрдоган подтвердил, что выборы в Турции пройдут 14 мая >>31 марта YSK опубликует окончательный список кандидатов в президенты, и начнется предвыборная кампания.Напомним, всеобщие – парламентские и президентские – выборы в Турции назначены на 14 мая. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая.Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о том, что будет баллотироваться на второй срок. Главным оппонентом главы государства станет единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, турция, реджеп тайип эрдоган
Эрдоган официально стал кандидатом в президенты
20:02 21.03.2023 (обновлено: 20:07 21.03.2023)
Высший избирательный совет 31 марта опубликует окончательный список кандидатов, после чего начнется предвыборная кампания
ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты на выборах 14 мая как единый кандидат от "Республиканского альянса", передает РИА Новости
.
Отмечается, что соответствующее заявление было подано в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) со стороны представителей правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения (MHP), входящей в альянс.
Согласно опубликованному в официальной газете Турции календарю выборов, заявки от потенциальных кандидатов в президенты Турции будут приниматься ВИС с 19 по 23 марта включительно. Кандидатам, чьи партии не представлены в нынешнем парламенте, необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей с 22 по 27 марта.
31 марта YSK опубликует окончательный список кандидатов в президенты, и начнется предвыборная кампания.
Напомним, всеобщие – парламентские и президентские – выборы в Турции назначены на 14 мая. Второй тур президентских выборов, если он понадобится, назначен на 28 мая.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о том, что будет баллотироваться на второй срок. Главным оппонентом главы государства станет единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу.