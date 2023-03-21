https://sputnik-georgia.ru/20230321/perestanovki-v-gruzinskoy-mechte--kobakhidze-rasskazal-chego-ozhidat-275974063.html
Перестановки в "Грузинской мечте" – Кобахидзе рассказал чего ожидать
Перестановки в "Грузинской мечте" – Кобахидзе рассказал чего ожидать
Накануне председатель финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе решил сложить свои депутатские полномочия 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T15:30+0400
2023-03-21T15:30+0400
2023-03-21T15:31+0400
политика
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ираклий кобахидзе
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не исключает перестановок в правящей команде страны. Депутат парламента Грузии от "Грузинской мечты", председатель финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе решил сложить свои депутатские полномочия. О желании отказаться от депутатского мандата также заявил еще один член "Грузинской мечты" – бывший командующий Силами обороны Грузии, генерал-лейтенант Владимир Чачибая. Безусловно, подобное решение может быть принято только в результате двусторонних консультаций, отметил политик. При этом лидер "Грузинской мечты" разъяснил причину ухода Ковзанадзе из парламента. "Он хочет вернуться в частный сектор и поэтому принял это решение", – отметил Кобахидзе. Депутаты от "Грузинской мечты" отказываются от своих мандатов>>Еще в начале марта в СМИ распространилась информация о том, что несколько депутатов от "Грузинской мечты" планируют покинуть правящую команду. Помимо Ковзанадзе и Чачибая были названы имена депутатов от большинства – Георгия Хелашвили и Давида Сергеенко. Между тем вскоре в парламенте состоится голосование за лишение депутатских полномочий члена "Грузинской мечты" Георгия Амилахвари, которого премьер-министр Ираклий Гарибашвили 20 марта назначил на пост министра образования и науки. Его кресло в законодательном органе займет следующий из партийного избирательного списка "Грузинской мечты". В правящей партии утверждают, что угрозы распада парламентского большинства не существует. "Нацдвижение" помогает "Грузинской мечте" сохранить власть – оппозиционер>>Согласно регламенту парламента Грузии, большинство считается распущенным, если количество членов законодательного органа в парламентском большинстве становится менее 76 депутатов. В последний раз большинство оказалась под угрозой распада в октябре 2022 года, когда несколько депутатов покинули "Грузинскую мечту" и сформировали общественное движение "Сила народа". В результате у фракции "Грузинская мечта" осталось 75 депутатов в парламенте, состоящем из 150 депутатов. Несмотря на выход из партии и фракции, представители "Силы народа" решили остаться в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта
Перестановки в "Грузинской мечте" – Кобахидзе рассказал чего ожидать
15:30 21.03.2023 (обновлено: 15:31 21.03.2023)
Накануне председатель финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе решил сложить свои депутатские полномочия
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не исключает перестановок в правящей команде страны.
Депутат парламента Грузии от "Грузинской мечты", председатель финансово-бюджетного комитета Ираклий Ковзанадзе решил сложить свои депутатские полномочия. О желании отказаться от депутатского мандата также заявил еще один член "Грузинской мечты" – бывший командующий Силами обороны Грузии, генерал-лейтенант Владимир Чачибая.
"В рамках правящей команды могут быть определенные перестановки. Если они будут, то вы получите информацию от нас… Сегодня ничего не могу сказать", – заявил Кобахидзе журналистам.
Безусловно, подобное решение может быть принято только в результате двусторонних консультаций, отметил политик. При этом лидер "Грузинской мечты" разъяснил причину ухода Ковзанадзе из парламента.
"Он хочет вернуться в частный сектор и поэтому принял это решение", – отметил Кобахидзе.
Еще в начале марта в СМИ распространилась информация о том, что несколько депутатов от "Грузинской мечты" планируют покинуть правящую команду. Помимо Ковзанадзе и Чачибая были названы имена депутатов от большинства – Георгия Хелашвили и Давида Сергеенко.
Между тем вскоре в парламенте состоится голосование за лишение депутатских полномочий члена "Грузинской мечты" Георгия Амилахвари, которого премьер-министр Ираклий Гарибашвили 20 марта назначил на пост министра образования и науки. Его кресло в законодательном органе займет следующий из партийного избирательного списка "Грузинской мечты".
В правящей партии утверждают, что угрозы распада парламентского большинства не существует.
Согласно регламенту парламента Грузии, большинство считается распущенным, если количество членов законодательного органа в парламентском большинстве становится менее 76 депутатов.
В последний раз большинство оказалась под угрозой распада в октябре 2022 года, когда несколько депутатов покинули "Грузинскую мечту" и сформировали общественное движение "Сила народа". В результате у фракции "Грузинская мечта" осталось 75 депутатов в парламенте, состоящем из 150 депутатов.
Несмотря на выход из партии и фракции, представители "Силы народа" решили остаться в составе парламентского большинства.