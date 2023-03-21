https://sputnik-georgia.ru/20230321/skolko-proektov-osuschestvilo-pravitelstvo-gruzii-dlya-pomoschi-migrantam-275961695.html

Сколько проектов осуществило правительство Грузии для помощи мигрантам?

Сколько проектов осуществило правительство Грузии для помощи мигрантам?

В 2023 году бюджет программы помощи мигрантам, вернувшимся в Грузию, составляет 650 тысяч лари 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T10:48+0400

2023-03-21T10:48+0400

2023-03-21T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Агентство переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода продолжает осуществлять государственную программу помощи реинтеграции мигрантов, вернувшихся в Грузию, – в прошлом году было профинансировано 254 проекта.На заседании парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа депутаты ознакомились с информацией об осуществлении программы. По словам директора ведомства Ираклия Мхеидзе, оказание помощи мигрантам, вернувшимся в Грузию, является одним из приоритетов правительства. Агентство выделит мигрантам, вернувшимся в страну, по четыре тысячи лари (1,5 тысячи долларов). В 2023 году бюджет программы составляет 650 тысяч лари (более 250 тысяч долларов). Данная сумма должна быть направлена в среднем на 250 человек. Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат рабочие инструменты>>Госпрограмма осуществляется с 2020 года, и ее главной цель – поддержка процесса реинтеграции граждан Грузии, вернувшихся из эмиграции. Председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Бека Одишария поблагодарил министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураба Азарашивили за сотрудничество в этом направлении и пообещал оказывать помощь. Госпрограмма помощи мигрантамПринять участие в программе могут граждане Грузии (или лица, не имеющие гражданство, но с правом постоянного проживания), которые больше года нелегально находились за границей; подавали заявку на получение убежища; пользовались убежищем и вернулись на родину в течение последних 12 месяцев. Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии передали сельскохозяйственную технику >>На данный момент агентство осуществляет около ста проектов для того, чтобы у этих людей появился источник дохода и они смогли трудоустроиться или стать самозанятыми. Агентство предоставляет им возможность самим выбрать необходимый инвентарь, технику или оборудование для начала или расширения собственного дела. С 2015 года из госбюджета страны выделялись средства для оказания помощи мигрантам, вернувшимся из-за границы. С 2020 года Агентство переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода осуществляет программу, которая помогает этим людям заново интегрироваться в общество. В рамках программы они могут получить медобслуживание, финансирование социальных проектов, содействие в профессиональном развитии и временное жилье. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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