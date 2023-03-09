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https://sputnik-georgia.ru/20230309/vynuzhdennye-pereselentsy-i-ekomigranty-v-gruzii-poluchat-rabochie-instrumenty-275598528.html
Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат рабочие инструменты
Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат рабочие инструменты
Инструменты и техника будут переданы участникам программы для поддержки профессиональной деятельности 09.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-09T08:02+0400
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грузия
новости
общество
вынужденные переселенцы
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ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат оборудование и инструменты в рамках грантовой программы по содействию самозанятости, сообщает Агентство по делам вынужденно перемещенных лиц, экомигрантов и обеспечения средствами к существованию. По информации Агентства, инструменты и техника будут переданы участникам программы для поддержки их профессиональной деятельности и создания источника дохода. Переселенцы и экомигранты сами выбрали профессиональные инструменты, которые помогут им начать или расширить свою деятельность. На данном этапе в рамках программы будут профинансированы 77 человек. Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии передали сельскохозяйственную технику &gt;&gt;Заявки желающих принять участие в грантовой программе принимаются в Агентстве и его территориальных подразделениях до 26 октября. Принять участие в программе могут вынужденно перемещенные лица, окончившие профучилище, а также ВПЛ и экомигранты, чья профессиональная деятельность подтверждена каким-либо документом. Прием заявок на участие в программе объявляется ежегодно. Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии помогут с заработком &gt;&gt;С 2015 года из госбюджета страны выделись средствадля оказания помощи мигрантам, вернувшимся из-за границы. С 2020 года Агентство переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода осуществляет программу, которая помогает этим людям заново интегрироваться в общество. В рамках программы они могут получить медобслуживание, финансирование социальных проектов, содействие в профессиональном развитии и временное жилье. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, вынужденные переселенцы
грузия, новости, общество, вынужденные переселенцы

Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат рабочие инструменты

08:02 09.03.2023 (обновлено: 08:13 09.03.2023)
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси в пасмурную погоду
Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду - Sputnik Грузия, 1920, 09.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Инструменты и техника будут переданы участникам программы для поддержки профессиональной деятельности
ТБИЛИСИ, 9 мар – Sputnik. Вынужденные переселенцы и экомигранты в Грузии получат оборудование и инструменты в рамках грантовой программы по содействию самозанятости, сообщает Агентство по делам вынужденно перемещенных лиц, экомигрантов и обеспечения средствами к существованию.
По информации Агентства, инструменты и техника будут переданы участникам программы для поддержки их профессиональной деятельности и создания источника дохода.
Переселенцы и экомигранты сами выбрали профессиональные инструменты, которые помогут им начать или расширить свою деятельность. На данном этапе в рамках программы будут профинансированы 77 человек.
Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии передали сельскохозяйственную технику >>
Заявки желающих принять участие в грантовой программе принимаются в Агентстве и его территориальных подразделениях до 26 октября.
Принять участие в программе могут вынужденно перемещенные лица, окончившие профучилище, а также ВПЛ и экомигранты, чья профессиональная деятельность подтверждена каким-либо документом.
Прием заявок на участие в программе объявляется ежегодно.
Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии помогут с заработком >>
С 2015 года из госбюджета страны выделись средствадля оказания помощи мигрантам, вернувшимся из-за границы. С 2020 года Агентство переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками дохода осуществляет программу, которая помогает этим людям заново интегрироваться в общество.
В рамках программы они могут получить медобслуживание, финансирование социальных проектов, содействие в профессиональном развитии и временное жилье.
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