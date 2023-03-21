https://sputnik-georgia.ru/20230321/v-tbilisi-vvodyat-ogranichenie-dlya-transporta-u-metro-isani-275991842.html
В Тбилиси вводят ограничение для транспорта у метро "Исани"
В Тбилиси вводят ограничение для транспорта у метро "Исани"
Ограничения будут действовать от улицы Навтлуги в направлении проспекта Царицы Кетеван 21.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-21T23:16+0400
2023-03-21T23:16+0400
2023-03-21T23:29+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24848/10/248481040_0:84:3073:1812_1920x0_80_0_0_e376ee5bc0420d6ae22a597222861fcc.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Движение транспорта будет периодически ограничиваться на территории, прилегающей к станции метро "Исани", в связи с продолжающимися ремонтными работами, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Ограничения будут действовать от улицы Навтлуги в направлении проспекта Царицы Кетеван. Во время работ автомобили смогут двигаться по альтернативной дороге. На Загэсском мосту в пригороде Тбилиси движение частично будет ограничено >>В частности, с улицы Навтлуги машины повернут направо и будут двигаться в сторону проспекта Царицы Кетеван, затем через улицу Важа Чачава, улицу Ацкури и переулок Кахети соединятся с проспектом царицы Кетеван и поедут в направлении площади Авлабри. Ограничение будет действовать в течение двух месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24848/10/248481040_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0e5404e68b526c63eae8e52a26920e66.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
В Тбилиси вводят ограничение для транспорта у метро "Исани"
23:16 21.03.2023 (обновлено: 23:29 21.03.2023)
Ограничения будут действовать от улицы Навтлуги в направлении проспекта Царицы Кетеван
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Движение транспорта будет периодически ограничиваться на территории, прилегающей к станции метро "Исани", в связи с продолжающимися ремонтными работами, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.
Ограничения будут действовать от улицы Навтлуги в направлении проспекта Царицы Кетеван.
Во время работ автомобили смогут двигаться по альтернативной дороге.
В частности, с улицы Навтлуги машины повернут направо и будут двигаться в сторону проспекта Царицы Кетеван, затем через улицу Важа Чачава, улицу Ацкури и переулок Кахети соединятся с проспектом царицы Кетеван и поедут в направлении площади Авлабри.
Ограничение будет действовать в течение двух месяцев.