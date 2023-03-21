https://sputnik-georgia.ru/20230321/v-tbilisi-vvodyat-ogranichenie-dlya-transporta-u-metro-isani-275991842.html

В Тбилиси вводят ограничение для транспорта у метро "Исани"

В Тбилиси вводят ограничение для транспорта у метро "Исани"

Ограничения будут действовать от улицы Навтлуги в направлении проспекта Царицы Кетеван 21.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-21T23:16+0400

2023-03-21T23:16+0400

2023-03-21T23:29+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24848/10/248481040_0:84:3073:1812_1920x0_80_0_0_e376ee5bc0420d6ae22a597222861fcc.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Движение транспорта будет периодически ограничиваться на территории, прилегающей к станции метро "Исани", в связи с продолжающимися ремонтными работами, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. Ограничения будут действовать от улицы Навтлуги в направлении проспекта Царицы Кетеван. Во время работ автомобили смогут двигаться по альтернативной дороге. На Загэсском мосту в пригороде Тбилиси движение частично будет ограничено >>В частности, с улицы Навтлуги машины повернут направо и будут двигаться в сторону проспекта Царицы Кетеван, затем через улицу Важа Чачава, улицу Ацкури и переулок Кахети соединятся с проспектом царицы Кетеван и поедут в направлении площади Авлабри. Ограничение будет действовать в течение двух месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси