https://sputnik-georgia.ru/20230322/mat-i-draka-v-parlamente-gruzii--v-khod-poshli-mikrofony-276012443.html
Мат и драка в парламенте Грузии – в ход пошли микрофоны
Мат и драка в парламенте Грузии – в ход пошли микрофоны
Инцидент произошел во время рассмотрения Кодекса обороны в первом чтении 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T14:01+0400
2023-03-22T14:01+0400
2023-03-22T14:26+0400
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тариел накаидзе
тбилиси
мамука мдинарадзе
созар субари
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Словесная перепалка между депутатами парламента Грузии переросла в физическое противостояние на пленарном заседании законодательного органа в среду.Инцидент произошел во время рассмотрения Кодекса обороны в первом чтении. Оппозиционный депутат, член политической парламентской группы "Группа реформ" Тариел Накаидзе и депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари обсуждали законодательные поправки.Постепенно ситуация обострилась, и в процесс вмешались другие депутаты. В итоге депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Виктор Джапаридзе ударил в спину Накаидзе микрофоном, который был установлен на столе. Призыв в армию студентам не грозит: Минобороны Грузии о новой инициативе>>Несмотря на усилия службы приставов, ситуацию разрядить не удавалась еще несколько минут. В зале заседаний звучала нецензурная лексика и мат. В результате другой депутат от "Грузинской мечты" Леван Мгалоблишвили также бросил в Накаидзе микрофон. Неприятным назвал инцидент в парламенте председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. В настоящее время заседание парламента продолжается.Новшества призываСогласно поправкам в Кодекс обороны, возраст призывников в Грузии останется неизменным – с 18 до 27 лет.Сам призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки.Призыву на срочную службу не будут подлежать:Кроме того, по решению правительства от военной службы могут освободить особо талантливых детей.При этом члены парламента, единственные сыновья и прошедшие службу в других странах могут по желанию пройти службу в Грузии.Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы:По действующему законодательству, срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков.А вот по новой норме проходящие срочную службу сроком в полгода и в восемь месяцев получат оплачиваемый отпуск в течение 10 календарных дней, а при службе сроком 11 месяцев отпуск составит 15 календарных дней.Каждому срочнику будут полагаться еще 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.За год от армии в Грузии откосили 12 тысяч человек >>Кроме того, срочникам при любом из трех вариантов службы будет полагаться отдых в официальные выходные дни. Исключением станут лишь учения или особый режим, а также дисциплинарное наказание.А также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тариел накаидзе, тбилиси, мамука мдинарадзе, созар субари, грузинская мечта
политика, грузия, новости, тариел накаидзе, тбилиси, мамука мдинарадзе, созар субари, грузинская мечта
Мат и драка в парламенте Грузии – в ход пошли микрофоны
14:01 22.03.2023 (обновлено: 14:26 22.03.2023)
Инцидент произошел во время рассмотрения Кодекса обороны в первом чтении
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Словесная перепалка между депутатами парламента Грузии переросла в физическое противостояние на пленарном заседании законодательного органа в среду.
Инцидент произошел во время рассмотрения Кодекса обороны в первом чтении. Оппозиционный депутат, член политической парламентской группы "Группа реформ" Тариел Накаидзе и депутат от общественного движения "Сила народа" Созар Субари обсуждали законодательные поправки.
Постепенно ситуация обострилась, и в процесс вмешались другие депутаты. В итоге депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Виктор Джапаридзе ударил в спину Накаидзе микрофоном, который был установлен на столе.
Несмотря на усилия службы приставов, ситуацию разрядить не удавалась еще несколько минут. В зале заседаний звучала нецензурная лексика и мат. В результате другой депутат от "Грузинской мечты" Леван Мгалоблишвили также бросил в Накаидзе микрофон.
Неприятным назвал инцидент в парламенте председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
"Был спор. Если я сейчас скажу, что спорили о спорте и они из-за этого поругались, я совру. Был инцидент неприятный, это не хорошо", – заявил Мдинарадзе журналистам.
В настоящее время заседание парламента продолжается.
Новшества призыва
Согласно поправкам в Кодекс обороны, возраст призывников в Грузии останется неизменным – с 18 до 27 лет.
Сам призыв будет осуществляться только на военную службу, которая будет называться "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки.
Призыву на срочную службу не будут подлежать:
признанные негодными для национальной срочной службы по состоянию здоровья;
прошедшие альтернативную военную службу в Вооруженных силах другой страны;
судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений;
единственные сыновья в семье, один из членов которой погиб в боях за территориальную целостность Грузии или на военной службе;
Кроме того, по решению правительства от военной службы могут освободить особо талантливых детей.
При этом члены парламента, единственные сыновья и прошедшие службу в других странах могут по желанию пройти службу в Грузии.
Срочная служба будет оплачиваться и включать отпускные и выходные дни. При этом призывник сам может выбрать подходящий для себя один из трех вариантов прохождения службы:
служба в боевом подразделении – срок полгода;
служба в подразделениях охраны и обеспечения – срок восемь месяцев;
служба для получения младшего командирского звания и на определенную специальность – срок 11 месяцев.
По действующему законодательству, срок срочной службы составляет один год и не предполагает отпусков.
А вот по новой норме проходящие срочную службу сроком в полгода и в восемь месяцев получат оплачиваемый отпуск в течение 10 календарных дней, а при службе сроком 11 месяцев отпуск составит 15 календарных дней.
Каждому срочнику будут полагаться еще 10 дней оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.
Кроме того, срочникам при любом из трех вариантов службы будет полагаться отдых в официальные выходные дни. Исключением станут лишь учения или особый режим, а также дисциплинарное наказание.
А также за призывниками будут сохранять рабочее место на время службы, зарплату при работе в госучреждении, все льготы, которые он получал до призыва, а также дадут возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.