https://sputnik-georgia.ru/20230322/proekt-gruzinskogo-kulturnogo-tsentra-na-reke-iordan--gotovy-pervye-arkhitekturnye-eskizy-276032901.html
Проект Грузинского культурного центра на реке Иордан – готовы первые архитектурные эскизы
Проект Грузинского культурного центра на реке Иордан – готовы первые архитектурные эскизы
Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя 22.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-22T22:50+0400
2023-03-22T22:50+0400
2023-03-22T22:57+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Первоначальный архитектурный эскиз и презентация Грузинского культурного центра на реке Иордан были представлены премьер-министру Ираклию Гарибашвили, членам правительства и представителям Патриархии, сообщили в пресс-службе Администрации правительства. Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан рядом с местом крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, на этом месте будет построен Грузинский культурный центр. Под руководством премьер-министра состоялось второе заседание правительственной комиссии по основанию центра на реке Иордан. Члены комиссии ознакомились с материалами, подготовленными на основе предпроектных исследований. Илию II ознакомили с первичной версией центра грузинской культуры на реке Иордан>>Летом 2022 года Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя, на расстоянии 15-20 метров от реки. О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров стало известно 19 января прошлого года, в день Крещения Господня. Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, иордания, ираклий гарибашвили, культура, религия
Проект Грузинского культурного центра на реке Иордан – готовы первые архитектурные эскизы
22:50 22.03.2023 (обновлено: 22:57 22.03.2023)
Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Первоначальный архитектурный эскиз и презентация Грузинского культурного центра на реке Иордан были представлены премьер-министру Ираклию Гарибашвили, членам правительства и представителям Патриархии, сообщили в пресс-службе Администрации правительства.
Согласно решению короля Иордании Абдаллы II и принца Гази, Грузии передали землю у реки Иордан рядом с местом крещения Спасителя. По благословению Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II, на этом месте будет построен Грузинский культурный центр.
Под руководством премьер-министра состоялось второе заседание правительственной комиссии по основанию центра на реке Иордан.
Члены комиссии ознакомились с материалами, подготовленными на основе предпроектных исследований.
Летом 2022 года Гарибашвили отправился с двухдневным визитом в Иорданию, чтобы принять участие в официальной церемонии передачи Грузии земли у реки Иордан, вблизи места крещения Спасителя, на расстоянии 15-20 метров от реки.
О передаче участка земли площадью 4 тысячи квадратных метров стало известно 19 января прошлого года, в день Крещения Господня.
Грузия и Иордания установили дипломатические отношения 6 апреля 1994 года. Посольство Грузии в королевстве открылось в 2004 году. Страны активно сотрудничают в сферах экономики, культуры, образования и туризма.