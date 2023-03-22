https://sputnik-georgia.ru/20230322/proverka-studgorodka-v-tbilisi--mvd-dalo-razyasneniya-276027784.html

Проверка студгородка в Тбилиси – МВД дало разъяснения

Проверка студгородка в Тбилиси – МВД дало разъяснения

В МВД заявили, что в студгородке живут около 1500 человек, среди которых лишь 20% составляют студенты 22.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-22T18:45+0400

2023-03-22T18:45+0400

2023-03-22T18:45+0400

грузия

новости

тбилисский государственный университет

мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Офицеры правопорядка провели запланированные мероприятия, находясь в жилых корпусах на территории студгородка в столичном районе Багеби, с 14 по 16 марта, сообщается на сайте МВД Грузии.За последние дни в СМИ распространилась информация о том, что проверка в общежитии студгородка в пригороде Тбилиси, Багеби, была направлена на запугивание студентов. В ТГУ информацию опровергли, заявив, что прошла плановая ежегодная опись жителей. "Офицеры правопорядка в рамках возложенных на них полномочий находятся на постоянной связи с гражданами, проживающими в зоне их ответственности, и осуществляют сбор, систематизацию и первичную обработку информации", – сказано в заявлении. В МВД отметили, что местные жители не проявляли никакого протеста во время общения с офицерами. Почему прошла проверка студгородка в Тбилиси – разъяснение ТГУ>>В ведомстве также подчеркнули, что МВД постоянно осуществляет мероприятия для превенции правонарушений."Роль офицера правоохранительных органов очень важна в эффективном осуществлении полицейской деятельности совместно с различными подразделениями агентства, в компетенцию которых входит сбор, систематизация и первичная обработка информации", – сказано в заявлении.В ведомстве отмечают, что на территории студенческого городка пять жилых корпусов, где проживают представители разных возрастов, профессий и регионов. Всего на территории проживает около 1500 человек, среди которых только 20% составляют студенты. МВД призвало всех граждан, молодежные движения, неправительственные организации и политические партии воздерживаться от распространения непроверенной информации и заведомой дискредитации полиции в силу различных интересов. Накануне в В Тбилисском государственном университете опровергли информацию о том, что плановая проверка в общежитии студгородка была действием, направленным против студентов, и служила запугиванию молодежи."Совершенно неприемлемо" – президент Грузии раскритиковала заявление спикера парламента >>Тбилисский государственный университет имени И. Джавахишвили на данный момент имеет два общежития – близ озера Лиси и в столичном районе Багеби. Студенческий городок близ озера Лиси рассчитан на 320 мест. Он принял первых студентов в 2017 году. Общежитие оборудовано в соответствии с международными стандартами. Оно состоит из административного здания и трех жилых корпусов. Кампус в Багеби рассчитан на 3 тысячи студентов. Он открылся в 2018 году. Общежитие соответствует европейским стандартам – в нем есть общие и индивидуальные комнаты, кухни, зоны для отдыха, библиотеки, спортивные залы, бассейны, а также другие площадки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилисский государственный университет , мвд грузии